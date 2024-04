Ángel Expósito, en modo volcánico ante el esperpéntico publirreportaje de Pedro Sánchez en el Valle de los Caídos: «¡Qué ridículo!»

Lo del ‘Francomodín‘ ya huele peor que un túmulo mesopotámico.

Pero a Pedro Sánchez, cuando se le acaban las ocurrencias para tapar los escándalos que afloran a diario en su Gobierno, le parece una excelente cortina de humo resucitar con cierta frecuencia el cadáver de Franco.

La última ha sido una visita al Valle de los Caídos, hoy conocido como el Valle de Cuelgamuros, para hacerse un publirreportaje en el que acusar a PP y VOX de ser unos nostálgicos de la dictadura.

Ángel Expósito, en su editorial de ‘La Linterna‘ (COPE) del 4 de abril de 2024, sacó su lado más volcánico para darle para el pelo al inquilino de La Moncloa:

Se chotea de esa pose adoptada por Sánchez durante el recorrido por las criptas:

Y acabó con una coña que, pensando que quien perpetra todo esto es Pedro Sánchez, no sería descartable el apunte final que hace Ángel Expósito:

Menos mal que existió Franco y menos mal que lo enterraron allí, porque si no hoy no habría tenido nada en la agenda Pedro Sánchez más que cogerse el helicóptero de Torrejón o de Moncloa al Escorial para hacerse el reportaje. De verdad, qué ridículo. Con la que está cayendo. Lo siguiente va a ser, Dios quiera que dentro de muchos años, que se me permita la bromita, cuando fallezca pedir que le entierren a Su Sanchidad en la misma tumba donde estuvo Franco. Y si no, al tiempo.