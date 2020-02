¡El coronavirus llega a laSexta! Un tertuliano de Pedrerol, contagiado en Valencia

¡El coronavirus llega a laSexta! Tanto alarmismo excesivo por el show de Ferreras parecía imposible que no fuera recompensado así.

Kike Mateu, periodista deportivo de Las Provincias, que suele colaborar con programas de televisión como ‘El Chiringuito’, es uno de los españoles infectados por el coronavirus. Así lo confirma el análisis realizado en donde ha dado positivo este jueves 27 de febrero por la mañana, justamente después de que estuviese en Milán (Italia) para cubrir el partido de Champions League entre el Atalanta y el Valencia.

Kike Mateu, quien sospechaba que podría haber quedado infectado por el coronavirus, ha ido hasta el Hospital Clínico Universitario de Valencia con síntomas muy leves, aunque compatibles con la temida enfermedad. Como indicó a ‘Jugones’, fue justamente en el centro sanitario donde fue diagnosticado.

«Aquí estoy aislado en el hospital después de ser el paciente 0 de coronavirus en Valencia. Nadie esperaba que uno de los periodistas acreditados al partido pudiera ser el primer afectado. Yo estoy muy bien. Mensaje de tranquilidad a todo el mundo. Esperar una recuperación de esta especie de catarro, que me tiene más aburrido que otra cosa ahora mismo con el aislamiento lógico y obligado para no contagiar a nadie», ha dicho Mateu en Jugones este jueves 27 de febrero.

«Los valencianistas lo que tienen que hacer es llamar al 112 si tienen síntomas y si su situación no es buena, ir al hospital. Gracias a que yo dejé de ir a trabajar y fui al hospital se dieron cuenta de que estaba infectado. La mejor noticia es que no he infectado a nadie más», cuenta el periodista deportivo.

Segundo caso valenciano

Se trata del segundo caso diagnosticado de coronavirus en la Comunidad Valenciana. El primero, en Castellón, fue un joven que había viajado recientemente al norte de Italia. Actualmente se encuentra ingresado en el Hospital La Plana, en Vila-Real.

Por el momento, las autoridades sanitarias han detectado 15 casos positivos en coronavirus en nuestro país: cuatro en Tenerife, tres en Madrid, tres en Barcelona, uno en Valencia, uno en Castellón, uno en Sevilla y otro en La Gomera.

Crece en Madrid

spaña cede terreno ante el coronavirus, la Comunidad de Madrid ha elevado a cuatro los casos positivos por el coronavirus con los dos que ya estaban ingresados en el Hospital de Torrejón, uno de ellos está ingresado en la UCI con situación clínica de gravedad. Los dos pacientes no han viajado a las zonas de riesgo, por lo que en principio no son importados.

Ambos pacientes, de 50 y 77 años se encuentran aislados en el centro hospitalario, no han tenido contacto entre ellos y los dos cuentan con patologías previas. Los dos pacientes van a mantenerse ingresados en el Hospital de Torrejón, pues el centro presenta «muy buenas características en materia de aislamiento».

En total, los casos de coronavirus Covid-19 en España: un caso en Valencia, uno en Castellón, uno en La Gomera, cuatro en Madrid, tres en Cataluña, uno en Sevilla y cuatro en Tenerife.

Ya fueron dados de alta hace días los dos primeros casos que se registraron en nuestro país, uno en Tenerife y otro en La Gomera.