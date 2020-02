Coronavirus España: un nuevo hombre en Valencia coloca en 12 los infectados por la ‘peste china’

Un nuevo caso de ‘peste china’, confirmado este 27 de febrero de 2020 en Valencia, se suma al de apenas unas horas antes corroborado en La Gomera, dando lugar a los 12 casos en todo el territorio español.

En total, además de estos paciente, hay dos enfermos con Covid-19 en Madrid, otros dos en Cataluña, cuatro en Tenerife, uno en Castellón y uno en Sevilla.

Ya fueron dados de alta hace días los dos primeros casos que se registraron en nuestro país, uno en Tenerife y otro en La Gomera.

Casos en Madrid

En la mañana de este 26 de febrero de 2020 se confirmaron los segundos casos positivos del coronavirus respectivamente en Cataluña y Madrid:

Es confirma el segon cas de #coronavirus a Catalunya. És un noi de 22 anys, que ha estat a Itàlia. https://t.co/yYrvxhhRIY — Salut (@salutcat) February 26, 2020

El consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha confirmado este 26 de febrero de 2020 un segundo caso de coronavirus en la comunidad madrileña que eleva a ocho la cifra de positivos en España, mientras que el servicio sanitario de la Generalitat hizo lo propio, confirmando el noveno caso en todo el territorio español.

Se confirma además que son todos casos importados, de contagiados que habían viajado a Italia en las últimas fechas.

El coronavirus está expandiéndose de forma incipiente por España, como parecía inevitable, y no pareció prever el Gobierno social-comunista, que no ha tomado medida de prevención alguna, ni en aeropuertos ni en lugares con intenso tráfico de personas y llegada de extranjeros.

Estoy cerrando la gira mundial con mi representante. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 25, 2020

Cataluña y Valencia

El Departamento de Salud de la Generalitat informó este 25 de febrero de 2020 sobre el primer caso comprobado de coronavirus en Cataluña, lo que ha encendido las alarmas en el resto de las comunidades autónomas también en la península.

Se trata de una mujer italiana de 36 años residente en Barcelona, que acababa de regresar de un viaje entre Bérgamo y Milán.

Un hombre que había acudido al hospital en Vila-real (Castellón) con síntomas compatibles con la enfermedad es el primer caso de coronavirus en la Comunidad Valenciana, en un día en el que ha sido confirmado una infectada en Cataluña.

Ambos casos están pendientes de la prueba de confirmación del Centro Nacional de Microbiología.

Un total de 25 personas que han estado cerca de la paciente han sido aisladas en sus casas como precaución.

Casi un millar de turistas hospedados en un hotel en Adeje, en el sur de Tenerife, han sido aislados tras conocerse que había estado alojado un turista italiano hospitalizado el día anterior tras dar positivo por coronavirus.

El Gobierno canario ha confirmado que la pareja de este afectado también ha dado positivo en la primera prueba.

Así, ya son siete los casos registrados en España, aunque los dos primeros infectados fueron dados de alta.

Mientras, en Italia han muerto 10 personas de las 322 que se han contagiado, según ha confirmado el jefe Protección Civil Angelo Borrelli. Las autoridades chinas han informado de que las muertes se elevan a 2.700 y los contagiados, a casi 78.000 contagiados.

Se desploman las bolsas

Wall Street vuelve a desplomarse por coronavirus y el Dow Jones cae un 3,14 %.

La bolsa de Nueva York enlazó este martes una segunda jornada de fuertes pérdidas y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó un 3,14 por el temor que genera en los mercados la propagación del coronavirus fuera de China y su irrupción en EE UU, donde las autoridades han instado a la población a «prepararse»

Mil personas siguen aisladas en un hotel en Tenerife

Un médico italiano se convirtió en el tercer caso confirmado en España, pero el temor de que la situación se convierta en un brote como el del norte de Italia, ha llevado a las autoridades a cerrar el hotel donde se hospedaba el hombre y en el que se encuentran unas mil personas.

El turista italiano había pasado los últimos seis días en el hotel H10 Costa Adeje Palace, en Adeje, al sur de Tenerife, ahora los clientes del mismo están en cuarentena dentro del establecimiento donde se confirmó el caso de coronavirus, el lugar está rodeado por vehículos policiales en las salidas.

Las autoridades decidieron actuar después de que se confirmara, el lunes 25 de febrero de 2020, que este estaba infectado con el coronavirus. En el lugar se están practicando controles sanitarios y se espera que se conozca el resultado de las pruebas definitivas sobre ese positivo, que están en curso en Madrid.

Según fuentes policiales, se ha tomado esa medida al activarse los protocolos sanitarios previstos para los casos de coronavirus, pero se ha insistido en que, formalmente, en estos momentos no puede hablarse de aislamiento ni de cuarentena, sino de situación de vigilancia.

"Hay policías en cada puerta" Chris Betts, cliente del hotel H10 Costa Adeje (Tenerife), cuenta cómo está siendo el aislamiento decretado tras detectarse #coronavirus #coronavirusEspana en un huésped. pic.twitter.com/fBwL5mozJY — Noticias CMM (@CMM_noticias) February 25, 2020

El turista provenía precisamente de la zona de Italia en la que se ha registrado el brote de coronavirus, Lombardía y en actualmente está aislado en la clínica Quirón Sur de Adeje, aunque será trasladado en cualquier momento al Hospital de la Candelaria, en la capital de Tenerife.

Según han informado fuentes desde el centro sanitario privado, el paciente llegó sobre las 13.00 horas (las 14.00 en la Península), tenía fiebre y de forma preventiva se le aisló mientras fueron enviadas las muestras a Salud Pública, departamento que tras los primeros análisis confirmó el positivo.

Las mismas fuentes han señalado que, debido al aislamiento al que se ha sometido al paciente desde su llegada al centro sanitario, no ha tenido contacto con el personal de la clínica.

Los otros dos casos que se han registrado en España han superado exitosamente la enfermedad, el turista alemán en La Gomera y el británico en Mallorca recibieron el alta médica después de superar la mortal enfermedad.

Wuhan, el epicentro del coronavirus

El miedo en España no es infundado, a pesar del esfuerzo de las autoridades en intentar que no se genere una situación de alarma en las personas, la actual situación de China no ayuda en dicho objetivo.

Según el último reporte de la Comisión Nacional de Salud de China, se han producido 150 nuevas muertes el domingo 23 de febrero de 2020, por lo cual ya son 2.592 personas las que han muerto por el Covid-19 en el país asiático. Actualmente, China tiene 77.150 personas infectadas por la enfermedad y 9.915 de estas están en situación grave, por el lado positivo 24.734 pacientes han sido devueltos a sus casas por haber sobrevivido al virus.