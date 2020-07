Omar Montes destapa la farsa que hubo tras la cancelación de su último concierto: «Me han engañado»

El último concierto de Omar Montes ha traído cola. ¡Y tanto que sí!, que diría la gran Ana Milán.

Si bien el ganador de ‘Supervivientes 2019’ puso rumbo a Fuengirola para actuar en el festival ‘Marenostrum’ este domingo 12 de julio de 2020, nunca llegó a pisar dicho escenario. ¿El motivo? Según apuntan desde la organización del evento, por la «actitud incívica y perjudicial» que tuvo el de Pan Bendito durante la entrega de un donativo al Banco de Alimentos del Ayuntamiento de la localidad malagueña.

«Durante la entrega del mencionado cheque, el artista y sus acompañantes fueron advertidos sobre la necesidad de usar la mascarilla obligatoria, advertencia que ignoraron«, reza el comunicado emitido por la alcaldía, el recinto, la promotora Caviar Urban Music y el patrocinador Sik Silk.

Por esa razón, añadida a que le acusaron de acudir a la prueba de sonido con unas copas de más (lo cual es rotundamente falso porque, según evidenció el protagonista, «ninguno del equipo bebemos ni nos drogamos»), la organización decidió revocar su recital escasos minutos antes de subirse al escenario.

Pero quien conoce a Omar sabe que, ante las injusticias, es incapaz de mantenerse en silencio. Por ello, este lunes 13 de julio de 2020, conectó con ‘Espejo Público’ en directo para aclarar lo sucedido, en especial de cara a sus fans, a raíz de las «informaciones maliciosas que están publicando los periódicos de España, con las que están engañando a todo el mundo».

«La realidad es que me dijeron que las ventas iban muy mal, que iban a suspender el concierto y que no me podían pagar… Todo, después de hacerme 600 kilómetros y de todas las personas que han venido hasta aquí para verme», explicó en el espacio de Antena 3, en el que también reveló que la entidad «ha lanzado un comunicado haciendo la performance… No entiendo el lío que me han hecho, me han engañado».

Además, en relación a su criticada aparición en el Banco de Alimentos, aseguró que es cierto que «no llevaba mascarilla», pero que «ya lo había avisado antes».

«Yo no fui allí para hacerme fotos con nadie, sino para entregar el dinero para que (las personas más necesitadas) coman. Para eso nadie me puso problema«, relató, al tiempo que puntualizó que «no puedo hacerme fotos con todo el mundo porque soy asmático crónico, tengo la enfermedad de la polinosis y cualquier persona que me abrace me puede matar… ¡Soy persona de mucho riesgo!».

El artista, que era definido por el presentador como «una persona con muy buen corazón que ha ayudado mucho durante el confinamiento», quiso aclarar que la auténtica causa de la anulación fue «que no han vendido suficientes entradas, no podían hacer frente a los gastos y no han hecho una buena promoción».