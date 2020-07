Palomera afirma que la victoria del popular Feijóo es una derrota para Casado, líder del PP, y Eduardo Inda se parte de risa

Concluir que la arrolladora victoria del PP en Galicia es una derrota para el presidente del PP, Pablo Casado, es cuando menos estrambótico.

Pues eso es lo que sostiene Esther Palomera apenas horas después del resultado electoral del 12-J.

Según la periodista, el triunfo formidable del popular Alberto Núñez Feijóo es un revés para Casado, su jefe, aliado y compañero de partido.

Con esa lógica, habría que concluir que el cacharrazo de Antón Gómez-Reino, candidato de Galicia en Común y líder de Podemos Galicia, que no ha sacado un sólo diputado autonómico, es un ‘exito’ para Pablo Iglesias, y que el cacharrazo que se ha pegado Gonzalo Caballero, secretario general del PSdeG-PSOE, superado en la región hasta por el BNG y relegado su partido a tercera fuerza política, es un ‘triunfo’ para Pedro Sánchez.

De aurora boreal, pero esa es la lógica que triunfa en las tertulias de televisión.

A tenor, al menos , de lo que sosttuvo este 13 de julio de 2020, Esther Palomera.

La única suerte para los espectadores es que en el mismo sitio en el que Palomera expresó su exóticas conclusiones políticas, es que también estaba en plató el periodista Eduardo Inda, que se partió de risa con la nefasta apreciación de Palomera, cargada de toda intencionalidad de hacer daño en el seno del PP:

Palomera : Yo no he visto las siglas del PP ni la gaviota en ninguna parte de la candidatura de Feijóo

Palomera : En clave nacional la victoria de Galicia es una victoria de Feijóo, no del PP.

Pero es más, a Inda se le echaron encima tanto Palomera como la presentadora, Ana Terradillos, por ese comentario del periodista sobre el vicepresidente del Gobierno tildándolo de “presunto delincuente”. Ana Terradillos le pidió de forma lamentable que no insultara a nadie y la segunda le afeó el gesto, pero ya le recordó Inda la situación:

Palomera: Que tu primera lectura de estas elecciones sea que Pablo Iglesias insulta a Inda… De verdad, ¡elévate un poquito!

Inda: ¡Vete al otorrino! Porque no oyes bien y no escuchas o no te enteras de lo que te digo.

Palomera: Ten un poquito de respeto por tus compañeros y por la gente en general, que no tienes respeto por nadie…