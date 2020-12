Risto ahonda en su bronca televisiva con Revilla y se lanza a despellejarlo vivo

Los ánimos están más que caldeados en general, y particularmente en la política y cómo no, en los medios de comunicación, a escasos días de la Navidad del Covid.

Así que este 16 de diciembre de 2020 se vivió un momento de cierta tensión en ‘Todo es mentira’ entre el presentador Risto Mejide y el tertuliano Antonio Naranjo en contra del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, porque ya saben que los políticos son mucho de decir una cosa y la contraria.

El resumen de la bronca es que Revilla no quiso asumir la responsabilidad de las decisiones a adoptar para esta Navidad en Cantabria y se la otorgó toda a su particular Fernando Simón regional… En ‘Todo es mentira’ no hizo esto ni pizca de gracia.

Apenas 24 horas después al presentador no se le había olvidado para nada el asunto, sino todo lo contrario:

Ayer se produjo en este plató una situación muy desagradable para todos que no estaba para nada prevista, además con una persona muy querida por el programa y por mí, personalmente.

Se nota que le tenía aprecio Risto, sí. Porque la bronca televisiva en Cuatro se podría haber quedado ahí sin más, pero el presentador es vengativo y le gusta llegar hasta el final de las cuestiones (eso sí, en televisión).

De modo que al día siguiente, este 17 de diciembre, Risto y su equipo insistieron en abalanzarse contra Revilla: quizás era la hora de despellejar y destruir al bocachancla por excelencia de entre los presidentes regionales.

¿Qué parte de responsabilidad tienen nuestros políticos en la pandemia? Pedro Sánchez delega en las comunidades autónomas, y en teoría los presidentes asumen esa responsabilidad. Eso yo pensaba hasta ayer […]. Ayer en este plató se dijeron cosas que sorprenden a cualquier hijo de vecino. Porque lo que no pueden hacer las comunidades es decir que son los funcionarios los que tomas las decisiones. ¿Aquí quién asume responsabilidad política? ¿A quién debemos mirar los ciudadanos cuando se toman decisiones tan importantes? Por lo visto, a nadie…

Nos gustaría aprovechar lo que ocurrió ayer para poner sobre la mesa este debate. En este momento tan difícil para el país tenemos que poder decirle a alguien que es su responsabilidad, porque si no es dónde está la pelotita. ¿Y dónde estamos los ciudadanos representados? En ningún sitio.

Además, para avergonzar a Revilla, Risto utilizó una contradicción del presidente cántabro, diciendo lo opuesto de lo que les dijo a ellos, esta vez en El programa de Ana Rosa el 6 de diciembre de 2020: «Un presidente tiene que tomar medidas, no cabe otra».

«Quien quiera entender, que entienda», terciaba Risto: «No pasaba nada porque ayer Revilla nos dijera que no asumía la responsabilidad política, y eso me parece escandaloso y en este plató no puedo permitirlo».

Pero Risto no se iba a quedar con las ganas, y quiere más, huele sangre:

Y ahora vamos a la responsabilidad jurídica… ¿Existe algún tipo de responsabilidad exigible desde el punto de vista del Derecho?

Y para ello llamaron al juez Joaquim Bosch, encantado con estar en teles progres y terminar por darles la razón: «Puede ser que haya un consejero de Sanidad competente para tomar las decisiones, pero esto se toma en el marco de una acción de gobierno, y es evidente que un consejero de Sanidad en una crisis como esta no puede ir por libre. Incluso el presidente autonómico puede cesarle y asumir sus responsabilidades; es el máximo responsable de estas decisiones».