Mar Flores planea demandar a ‘Sálvame’ por acusarla de saltarse el confinamiento para esquiar en Andorra

El enfado que tiene es de órdago a la grande.

Y no es de extrañar porque, entre otras razones, es su propio prestigio empresarial el que está en juego.

Mar Flores, una celebrity y carne de cañón de la prensa rosa entre los años 90 y principios de la primera década del siglo XXI, ha montado en cólera con una información vertida en el programa ‘Sálvame’ (Telecinco) en la que poco menos que la han tratado de irresponsable.

En el programa presentado por, entre otros, Jorge Javier Vázquez, Paz Padilla y Carlota Corredera, se dio la noticia de que Flores se había ido a esquiar a Andorra saltándose el confinamiento perimetral de su barrio.

La Comunidad de Madrid lleva varios meses apostando por cierres de lo que se llaman zonas básicas de salud, es decir ni siquiera en ocasiones ha procedido al confinamiento de todo un distrito en la capital o de un municipio completo.

Según el espacio de Mediaset, Flores sí se habría saltado ese cierre sanitario, pero en modo alguno contrastó la información con la propia empresaria.

Esta, ya de vuelta en Madrid, ha conversado con el diario ABC y se muestra clara y contundente en sus explicaciones:

He ido a esquiar sin saltarme ningún confinamiento ni cometer legalidad alguna. Mi barrio no está confinado por lo que puedo circular libremente y más en Andorra, país que tampoco está confinado y permite la entrada de españoles si vas a esquiar. Cuando pasé por la aduana me pararon y preguntaron mi destino. Les enseñé la reserva de mi hotel y me preguntaron si mi barrio está confinado. Comprobaron que todo era verdad y no hubo problema. Fíjate que hasta llevaba mi PCR, pero no me la exigieron. Tenía mis reservas del forfait, el alquiler del equipo de esquí y pagué también el seguro de accidentes, algo que no es obligatorio, pero quise hacerlo.

Mar Flores reconoce que lo que más le ha dolido es que se hayan cebado con ella en un programa de televisión como es ‘Sálvame’:

Lo que más me duele es la campaña de televisión que han hecho en mi contra. Estamos en un país donde todos estamos hartos de lo que estamos viviendo y entiendo que si alguien se salta la legalidad todo el mundo se mosquee y mucho pero como no ha sido mi caso no tengo porqué sufrir esas mentiras. Me revienta que una campaña se haya caído porque yo vivo de mi trabajo, no vivo de nadie. Ni de mi ex. Vivo de lo que yo genero y mis hijos también. Por todo esto he perdido varios trabajos y no lo voy a tolerar. Estoy muy harta y perdóname que hable así pero es que cuando vi lo que decían en televisión me puse fatal.

Y deja caer la posibilidad de querellarse contra el programa porque entiende que una cosa es la crítica a su trabajo o a su azarosa vida social y otra es que cuenten mentiras sobre ella, además con el agravante de la situación de pandemia por coronavirus que vive España: