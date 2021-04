Risto se vuelve loco en Cuatro para montar el circo contra VOX: "Es de ser un hijo de la gran..."

De sobra sabemos que Risto Mejide sabe poco, pero si algo sabe es de televisión, y particularmente, de montar el pollo.

Fue así cómo el publicista saltó a la fama como jurado del talent Operación Triunfo en sus peores años, los de Mediaset, insultando a jóvenes concursantes y siendo un chulo. Pero sabía que funcionaba…

Por eso aquel Risto, ahora mejor aseado, nunca olvida lo que funciona en la tele y desde su programa Todo es mentira, lo pone en práctica en cuanto puede. El tema en sí da un poco igual, él tuerce el gesto, pontifica y, si se tercia, insulta.

Es lo que hizo este martes 20 de abril de 2021, aprovechando la polémica suscitada por un cartel electoral de VOX que buscaba precisamente eso, conmover, jalear, movilizar…

Pues salió el Risto más grosero:

Y como todavía no son las cinco de la tarde y no estamos en horario protegido, lo voy a decir. Hacer este cartel es de ser un hijo de la gran… Pensar este cartel es de desgraciado.

Precisamente en la jornada siguiente, ya en 21 de abril, el asunto repercutió en el mismísimo Pleno del Congreso.

La socialista Carmen Calvo cargó contra el partido de Abascal por los carteles. «Cumplimos escrupulosamente en relación a los derechos humanos de los menores no acompañados, señoría». Y a partir de ahí se lió.

El diputado de VOX, Iván Espinosa de los Monteros, criticó entonces que negara la realidad y la problemática de los ‘menas’: «¿Existen o no existen?». La bronca fue ‘in crescendo’ a partir de ahí:

¿Usted maneja Excel? ¿Sabe lo que es? Nosotros hemos hecho un cálculo en base a documentos de la Asamblea de Madrid. La CAM se ha gastado 4700 euros de media por cada menor no acompañado. Si no le sirve la fuente de la Asamblea, tiene usted aquí a mano El País, un diario que supongo le aporta respetabilidad, más que yo desde luego. «La Comunidad invertirá 140 euros al día en cada menor migrante no acompañado». 140 euros al día, por 30, son 4700 euros mensuales. ¿Cuál es la falacia? ¿Existen los ‘menas’ o no existen?