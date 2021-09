La enfermiza inquina de Iñaki López hacia la reina Letizia termina mal en laSexta: «¡Cállate ya!»

A Iñaki López le cuesta mucho tapar sus inquinas, odios y demás ‘reventadas’. Lo que pasa es que en laSexta Noche a menudo tapaba esos problemas personales silenciado por las disputas salvajes entre tertulianos y disimulado por el fin de semana.

Pero ahora no tiene el paraguas de Inda y Marhuenda peléandose con Beni o quien sea, y además, está expuesto a cinco días de programa a la semana. ¡Cinco! Pobres espectadores…

Y eso que Ferreras le ha colocado ahí a Cristina Pardo -en su deseo continuo de taparla-, aunque no se sabe muy bien cuánto más puede durar este experimento de las campanadas, porque en apenas unos pocos programas ya llevan más de una… Eso sí, siempre entre las risotadas de La Pardo.

Este 14 de septiembre de 2021 la cosa fue un poco más dantesca. Iñaki López, muy reventado por el reconocimiento que le han hecho a la reina Letizia en su universidad, la facultad de Periodismo de la Complutense de Madrid, nombrándola alumna de honor. Al presentador no le ha hecho mucha gracia, como nada de lo que protagoniza la Familia Real, y se pasó buena parte del programa a vueltas con los criterios de la universidad para esta concesión.

Tan pesado se puso que Cristina Pardo fue quien tuvo, literalmente, que mandarle callar al más puro estilo monárquico:

Iñaki López: Luego preguntaremos cuál es el criterio de la UCM para dar estas distinciones. También estaba Pepa Bueno, que tiene una carrera más larga, quizás, que la de la Reina.

Cristina Pardo: Sal del charco…

Iñaki López: Me parece un charco muy interesante.

Cristina Pardo: El discurso de la Reina tuvo contenido para rato.

María Claver: Estas cosas le favorecen…

Iñaki López: ¿Le favorecen? Iba a preguntar si a la universidad… Pero bueno luego hablaremos de los criterios de la UCM para nombrar alumnos de honor.

Cristina Pardo: ¿Le tienes tiña, eh? Porque a ti no te han nombrado.

Iñaki López: No, a mí la UPV no me ha llamado para lo mío. Pero que no se nos escape que en la lista había también periodistas de dilatada carrera como Pepa Bueno. Y luego hablaremos del criterio.

Cristina Pardo: ¡Iñaki, cállate, en serio!