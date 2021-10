TVE se echa en brazos de Zapatero para blanquear a Otegi: «Sus palabras son un paso cualitativo»

Recuerda Carlos Herrera que José Luis Rodríguez Zapatero nunca dijo de Arnaldo Otegi que fuese un hombre de paz.

Pero no cabe la menor duda de que el expresidente del Gobierno bebe los vientos por el líder de EH Bildu, tal y como quedó patente en la entrevista que protagonizó en TVE la noche del 20 de octubre de 2021 con el especial de los diez años del supuesto fin de ETA.

Por actitudes como las de Zapatero hay que poner en cuarentena las palabras de Pedro Sánchez cuando dice que él, rotundamente, se niega a someterse a Otegi y canjear presos de ETA a cambio de los Presupuestos Generales del Estado para 2022.

Es más, cuando todo un expresidente del Gobierno como lo fue José Luis Rodríguez Zapatero deja clara cuál es su postura respecto del líder de EH Bildu, hay que empezar a tentarse la ropa.

El socialista, especialista en no pisar determinados charcos, no entró a valorar el chantaje de Otegi.

De hecho, esa postura de ponerse de perfil huele mucho más cuando alegó que ya le había dado cumplida respuesta Pedro Sánchez:

Sin embargo, no dejó de admirar y de ensalzar el paso dado por el proetarra tras su declaración del 18 de octubre de 2021 en los exteriores del Palacio de Ayete, en San Sebastián.

Para Zapatero aquello supone un «paso cualitativo», a pesar de que horas después el propio Otegi se quitase la careta y dijese claramente lo que realmente pensaba, que todo era una burda estratagema para conseguir la salida de los presos de ETA aunque antes hubiera que dar un sí a los Presupuestos Generales del Estado.

Eso sí, de repente el exmandatario socialista tuvo un leve brote amnésico cuando la presentadora le recordó la negativa de Otegi a pedir perdón pese a que Zapatero se lo había reclamado varias veces:

Yo no sé si he utilizado esos términos y si ese es el debate. Yo he leído y reitero que es un paso cualitativo la expresión del dolor y el pesar, que es arrepentimiento. Me parece que es un paso cualitativo y, como añade, muchos ciudadanos deseamos que siga intentando aproximar todo lo que se pueda, ojalá fuera todo, a contribuir al alivio del sentimiento de las víctimas, principalmente, y de las familias de esas víctimas.