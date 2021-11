Duro contraataque de Egea a Cayetana: «En el libro no habla de cuando me ofreció ser ministro de Sánchez»

Uno de los protagonistas indiscutibles de los últimos tiempos en los conflictos internos de Génova 13 (Partido Popular) es Teodoro García Egea.

El número dos de Pablo Casado en el partido se ha visto envuelto en un escándalo y una pugna de intereses, casi al unísono; el primero con Cayetana Álvarez de Toledo y el segundo con Isabel Díaz Ayuso.

Los ánimos de la peleílla de compañeros con la presidenta de Madrid parece ya solventada o postergada, pero ay de la bestial paliza que le está propinando la todavía diputada Cayetana con la publicación de su libro… Y lo que no es solo el libro, porque la autora se está dedicando a conceder entrevistas para promocionarlo, y de cada una sale una perla más… «García Egea ejerce un mando testosterónico y perjudica a Casado»

Quizás por eso haya decidido salir también el propio Egea a los medios, y eligió el programa de Susanna Griso este 23 de noviembre de 2021. En Espejo Público por tanto, el diputado del PP soltó lastre y tensión contando una jugosa treta de Cayetana, muy al estilo de ella misma revelando sus conversaciones privadas [y su propia verdad] en el libro:

No he leído el libro, pero no sé si hay un pasaje en el que Cayetana Álvarez de Toledo, cuando la llamo para preguntarle sobre la propuesta de un gobierno de concentración, ella me propone ser ministro de Pedro Sánchez.

«¿Qué pensaríamos hoy si el PP hubiese aceptado esta propuesta? Todo esto al final lo que ha hecho es darle oxígeno a Sánchez», explica Egea a Griso.

Sobre el bloqueo de WhatsApp de Ayuso

Fue otro de los asuntos en el que buceó con acierto el número dos del PP nacional: «Yo soy más de hablar con las personas cara a cara».

Recordemos la explicación hace algunas semanas de la propia Ayuso en El Hormiguero:

Todo tiene explicación. Yo tengo un teléfono que lo tiene toda España. Todos los días me llegan convocatorias, mensajes, gente que se ofende porque no le contesto. Al día puedo recibir cada minuto tres o cuatro whatsapps. Abrí un segundo teléfono para tener línea urgente con mis directos. Ahí cerré el paso en el segundo y seguí con el primero, y ahí se ha formado el lío de me ha bloqueado, no me ha bloqueado… Egea no está bloqueado en el otro.

De todas formas los políticos tenemos que dar otro tipo de explicaciones. No sé quién lo ha contado. Yo no desde luego. Tengo dos teléfonos, así que por favor no me escribáis a los dos.