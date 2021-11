Un espontáneo insulta a Risto desde las ‘pacíficas’ protestas de Cádiz: “Eres un tontopolla”

Un espontáneo le quitó la careta a los ‘pacíficos’ manifestantes de Cádiz.

Risto Mejide hizo este 24 de noviembre una entrevista a Raquel Rodríguez, una de las manifestantes de la huelga del metal, donde se cuestionaba la presencia de la tanqueta de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y el uso de pelotas de gomas contra quienes se dedicaban a montar barricadas e incendiar las calles.

Rodríguez afirmó en varias oportunidades al presentador de ‘Todo es Mentira’ de que los agentes de la Policía Nacional habían realizado un uso excesivo de la fuerza y hasta les acusó de grabar frases como “Viva España” en las pelotas de gomas que disparaban a los manifestantes. Sin embargo, no fue capaz de mostrar ninguna prueba de ello.

“Contra nosotros, los trabajadores, sacan las tanquetas y nos disparan bolas de goma que están recubiertas de metal. Pero no hacen lo mismo en los barrios pijos de Madrid, porque ahí están el Pablo Casado y esa gente…”, recriminaba Rodríguez a Pablo Pérez, policía nacional y representante de Jupol.

A pesar de que Pérez explicó que las actuaciones de los agentes de la Policía no están destinadas a evitar el derecho de protesta de los trabajadores del metal, sí dejó claro que tenían que actuar para permitir la convivencia en la ciudad y evitar un descontrol en los actos de violencia de las manifestaciones.

La manifestante Rodríguez volvía a insistir que se trataban de protestas pacíficas cuando un espontáneo echó por suelo todos sus esfuerzos: “Eh, ‘Todo es Mentira’… tontopolla”. A pesar de que la entrevistada intentó callarle, ya se había percibido el tono beligerante que existe entre los que incendian las calles de Cádiz.

Pablo Pérez pensó que el insulto había sido para él y estaba por abandonar la entrevista: “Llegados a este punto del insulto ya no hay más nada que decir”. Sin embargo, fue el propio Risto quien se adjudicó el calificativo: “No, no te preocupes, si me lo está diciendo a mí”.

Podemos contra la Policía

Máximo nerviosismo en Podemos por la gran manifestación de la Policía y Guardia Civil contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Así lo ha demostrado Juan Carlos Monedero, quien ha lanzado su segundo ataque contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a pocos días de la protesta prevista para el 27 de noviembre y donde también se contará con la participación de Isabel Díaz Ayuso y de Santiago Abascal.

El cofundador de Podemos ha aprovechado las violentas protestas en Cádiz para cargar contra los agentes de la Policía.

A través de su cuenta de Twitter, el representante del partido de extrema izquierda publica un vídeo de una carga policial que acompaña con la frase: “Que un policía se crea con derecho a apalear a una persona mayor da tanto bochorno como reconocimiento a las personas a las que no les asustan los matones que abusan de su uniforme”.