Monasterio hace trizas a Terradillos por su defensa de ‘médico, madre y pistolera’

Llegaron a un genial acuerdo para la Comunidad de Madrid el PP y Vox, para renovar los Presupuestos, y obviamente eso tiene de lo más quemado a madre, médico, forrada y pistolera, Mónica García.

«Decía ayer Mónica García, xenofobia y sectarismo. No sé si tiene algo que contestarle a la señora de Más Madrid».

La pregunta la profería Ana Terradillos y la entrevistada con la que contaba en El Programa de Ana Rosa era Rocío Monasterio, portavoz de VOX en la CAM. Así que se la puso botando la presentadora a la del partido verde, que no desaprovechó la ocasión:

Bueno, la señora de Más Madrid, médico y madre, yo creo que se puede ir a vacacionar a sus dos casas de Cercedilla, porque en la CAM no tiene nada que hacer, porque nosotros estamos aquí para frenar precisamente a los sectarios como ellos, a los que no tienen ni idea de cómo crear riqueza y prosperidad y lo único que saben es el revanchismo. Que pierdan toda esperanza. Se pueden ahorrar hasta presentar las enmiendas, que se les da fatal trabajar.

Cortaba entonces la presentadora… «Ellos creen que los sectarios son ustedes».

Sí, los de la hoz y el martillo nos van a dar ejemplo y nos van a hablar de sectarismo… Ya les conocemos, ya sabemos lo que traen, no queremos sus políticas, el desastre. Que la médica y madre que tanto habla del tema social que se vaya a sus casas, que tanto critica de todos, y que nos deje a los demás tranquilos.

Y saltó como un resorte entonces Terradillos, así un poco como si lo tuviera preparado:

Está muy bien ser médica, no es una carrera baladí… Todos tenemos una carrera, y ser madre es muy bonito, lo más bonito que hay en esta vida, probablemente.

Pero no se amilanó la de VOX, que obviamente sabe como Terradillos que ser médico y madre son dos cosas fantásticas, pero lo que no es tan de recibo es colocárselas de eslogan para intentar rascar votos en unas elecciones, como hizo García. Así que Monasterio siguió a lo suyo:

Es increíble, a la señora de Más Madrid no le gusta la gratuidad de educación y critica que aprobemos una medida para ayudar a las familias… ¿No era la izquierda de los derechos y la que no iba a dejar a nadie atrás? Es que la izquierda ya no cree en nada…