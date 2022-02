Rafa Hernando (PP) señala a Iglesias como «amigo de Putin» y Antonio Maestre ‘enloquece’ en laSexta

El senador Rafael Hernando solo necesitó un tuit para hacer perder los papeles a Antonio Maestre.

El ‘popular’ analizó en sus redes sociales el “grave problema” que tiene España para ser un ente internacional de peso ante la invasión de Rusia a Ucrania. A su entender, todos los males de Pedro Sánchez radican en que “los amigos de Vladimir Putin en España están en el Gobierno, y hasta hace muy poco incluso en el CNI”.

El grave problema de España en relación con el salvaje ataque a Ucrania, es q los amigos de Putin en España están en el gobierno, y hasta hace muy poco incluso en el CNI — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) February 24, 2022

Un evidente varapalo de Hernando tanto a Podemos como a su exlíder, Pablo Iglesias.

La publicación hizo que Antonio Maestre enloqueciera en directo durante su participación en laSexta.

El tertuliano de izquierda, que participó en ‘Más Vale Tarde’ del 24 de febrero, no pudo controlarse y comenzó a vociferar en contra del ‘popular’.

“Lo que es hace es el ridículo. El intentar vincular sin ningún dato, sin ninguna información, sin ningún hecho provado. No hay ningún vinculo, más allá de sus calentones, entre los miembros presentes y pasados del Gobierno con Vladimir Putin”.

Así como también lo intentó sin éxito Enric Juliana, Maestre buscó echar balones fuera y acusar a Santiago Abascal de ser quien apoya el Kremlin. “Hay una rama imnersas en VOX que está con Putin. Y quien diga que los aliados son Podemos, pues participan en una guerra híbrida de la mentira”.

🔴 @AntonioMaestre responde a Rafael Hernando: "En España los que sienten más cercanía por Putin son los de una de las facciones de Vox, gente como Jorge Buxadé o Kiko Méndez-Monasterio" ▶ https://t.co/AzGKHRexHr pic.twitter.com/fagsluHqen — Más Vale Tarde (@MVTARDE) February 24, 2022

Cuando la periodista de ‘ABC’ Mayte Alcaraz intentó justificar que Podemos se mostró en contra de la OTAN y hasta de las primeras muestras de apoyo de Margarita Robles con el envío de material militar, Maestre comenzó a gritarle a la cara: “Dime un hecho, dime… que me digas, dime un hecho que vincule a Podemos y Putin”.

Sin embargo, cada vez que Alcaraz comenzaba a hablar, era de nuevo interrumpida por el tertuliano sin que mediaran Iñaki López o Cristina Pardo.

Quizá, el objetivo era evitar que la periodista recordase que fue Pablo Iglesias quien publicó en CTXT afirmaciones como que Putin “defiende su seguridad y sus áreas de influencia como todos”.

El ex vicepresidente del Gobierno también defendía a finales de enero que Putin “no es el faro del proletariado”, pero arguye que “defender la paz supone asumir que es lógico que Rusia no quiera bases estadounidenses cerca de sus fronteras”.

“Ojalá haya alguien del PSOE que le diga a Sánchez que el error del chuletón o que diera por bueno el bulo contra Garzón son fallos nimios comparados con lo que representaría que España se comprometiera con entusiasmo en acciones militares contra Rusia”, apostilla Iglesias en clara sintonía con la estrategia del Kremlin.

La «guerra» de Maestre

En diciembre de 2021 fue pillado (de nuevo) difundiendo bulos, siendo parte de la «guerra híbrida» de la mentira.

El tertuliano de izquierdas acusó a Ramón Celma, presidente del PP de Zaragoza, de llevar mocasines cuando el pasado 14 de diciembre entregó unas botas de agua a Pedro Sánchez para que “pise el barro” por la crecida del río Ebro.

Todo ocurrió cuando el presidente del Gobierno se encontraba en el municipio de Pradilla (Zaragoza) para asegurar que pondrá «todos los resortes» de la Administración para paliar «cuanto antes» los daños provocados por la crecida del Ebro, ofreciendo la «solidaridad» del Gobierno y de todo el país.

Mientras caminaba por las calles, el ‘popular’ se le acercó y le dijo: «Le traigo estas botas porque está muy bien venir con una comitiva, pero hay que mancharse las botas de barro, así lo que hay que hacer es invertir y limpiar el río».

Ante la mirada de los presentes y los objetivos de los medios de comunicación, Sánchez respondió al gesto de Celma. «¿Me las da entonces? Muchas gracias, de verdad», ha contestado al líder regional del PP.

En un intento por descalificar a Ramón Celma, Antonio Maestre decidió lanzar un bulo a través de las redes sociales: «¿Por qué en vez de regalar botas de agua no te has quitado los mocasines de pijo y te las has puesto, Ramón?”.

Sin embargo, no se trata sino de una nueva ‘fake’ del tertuliano. El propio presidente del PP de Zaragoza le desmintió publicando una foto de su calzado, donde se puede ver que se tratan de unas botas y no ningunos mocasines: “Esperando a que terminases de graduarte la vista. Que no te puedan los prejuicios, Antonio”.

El ZASCA de @Ramon_Celma a @AntonioMaestre se ha oído en la URSS… madre mía!!!! pic.twitter.com/aU17hsHEmD — Sergio Ramos Acosta (@Sergio_Ramos_A) December 14, 2021

Una ‘maquina’…de bulos

El tertuliano ha sido pillado, más de una vez difundiendo acusaciones falsas.

En abril, por ejemplo, fue contra el cuerpo de la Guardia Civil, a quien señaló en las redes sociales por no utilizar guantes para repartir mascarillas a los usuarios del transporte público.

Un ‘tweet’ que corrió a borrar ya sea al recordar que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es un ‘camarada’ más o por admitir que estaba nuevamente detrás de un bulo.

La falsa acusación de Antonio Maestre se encontraba entre las respuestas a un tuit de la cuenta oficial de la Guardia Civil. Sin embargo, una captura realizada por OkDiario ha permitido conocer el contenido de la publicación que posteriormente intentó ocultar.

Antonio Maestre tiene una pasión descontrolada por lo ‘fake’.

A sólo horas de quedar desmentida por los profesionales sanitarios y por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su “exclusiva” sobre el cierre de la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes (Madrid), saltó por los aires Miguel Lacambra.

Sí, el periodista que se inventó para intentar lavar la imagen a la pésima gestión del PSOE y Podemos con la crisis del coronavirus en La Marea.

Tras verse descubierto con tanta facilidad, Antonio Maestre explotó descontrolado al ver cómo se le hundía el chiringuito mediático:

“Sois gentuza. Hijos de puta de la peor condición. No todos pueden dar la cara como hacemos otros sin que les perjudique laboralmente. La campaña de acoso a un tipo anónimo que ha publicado un análisis sobre el 8M muestra el tipo de malnacidos que hay por aquí”, vomitó en las redes sociales.

El enfado de Maestre crecer al ver expuestas en las redes sociales los halagos que se iba escribiendo a sí mismo y a sus ‘brillantes análisis’.

Tras demostrarse la creación de un periodista ‘fake’, se ha borrado el perfil del comunicador creado, mientras que La Marea ha corrido a cambiar el artículo para indicar que se trataba de un pseudónimo.

Lejos de calmar las tensiones, la decisión ha molestado más a los lectores que consideran una tomadura de pelo que ahora se intente maquillar la creación de falsos periodistas.

“La creación de Miguel Lacambra no es UN PSEUDÓNIMO en el momento que se crea una identidad falsa, con un perfil y una descripción técnica de una persona ficticia, y con una foto fake. Si añadimos hasta un perfil en Linkedin para desinformar, se llama FAKE NEWS”, les reprochan en las redes sociales.

A través de las redes sociales se está buscando al joven detrás de la fotografía usada por Antonio Maestre y La Marea para que, si lo desea, pueda tomar medidas legales de forma gratuita.