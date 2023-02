Kroos le tapa la boca con un zasca histórico a un tertuliano de ‘El Chiringuito’

Retratado histórico.

Toni Kroos propinó el pasado sábado 11 de febrero un zasca monumental a Javi Balboa, tertuliano habitual de ‘El Chiringuito’ (le recordarán por la bronca monumental que tuvo con Josep Pedrerol).

Y es que, Javi Balboa, exjugador del Real Madrid entre otros equipos, el pasado 15 de enero, cuando el Barcelona arrolló al Real Madrid en la final de la Supercopa de España, dijo lo siguiente:

«Hay jugadores que no pueden jugar juntos y es el caso de Kroos y Modric. Ese centro del campo, en el fútbol actual, no pueden jugar juntos los dos. Físicamente se les ha visto hoy el partido contra el Barça en la final de la Supercopa de España) situaciones en las que Modric lo desbordaban y ya no volvía o volvía andando».