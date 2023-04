Carlos Cuesta desmonta la nefasta Ley de Vivienda de Pedro Sánchez en menos de dos minutos

El último pufo legal del Gobierno Frankenstein que encabeza Pedro Sánchez es de escándalo.

Siguiendo la estela de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, mejor conocida como la ley del sólo sí es sí, la nueva Ley de Vivienda producirá «efectos indeseados» que «nadie podía prever», como dicen con eufemismos los miembros del PSOE para no reconocer que aprobaron una normativa que es poco menos que un disparate.

Y como lo de beneficiar a delincuentes se le da bastante bien a este Ejecutivo, como lo demuestran además de la ley del sí es sí, el abaratamiento de la corrupción y la eliminación de la sedición, ahora han decidido premiar a los okupas.

Es tan evidente que los efectos de la última ‘ocurrencia’ de Pedro Sánchez, pactada con Bildu para más señas, va a generar nefastas consecuencias que al periodista Carlos Cuesta solo le basta poco más de un minuto para desmontarla.

En una participación en Telemadrid, Cuesta detalla que al entrar en vigor la normativa, se producirá todo lo contrario a lo que promete el Gobierno, ya que impactará negativamente tanto en los precios como en la oferta de vivienda disponible.

Pero no solo es la posibilidad de tener el inmueble okupado por hasta dos años sino que además, es la persona quien debe gestionar todos los procesos. «A partir de ese momento, eres tú quien tiene que buscar una intervención de un arbitraje con el okupa. A mí que me expliquen cómo se hace eso. Vamos a pasar al Récord Guiness de negociación».

«Además, tienes que soportar todos los costes hasta que llega ese momento. Eres tú el que tiene que demostrar si eres o no gran tenedor. Y tienes que demostrar la vulnerabilidad del otro. Y si el otro se niega porque no da su consentimiento, se alargará todavía más todo el procedimiento».

Otro punto que genera el efecto contrario a lo prometido es que el propietario no va a poder actualizar el precio del alquiler para equipararlo a la inflación.

«En el caso de lo que cobres, sabes que vas a poder actualizar un 2 por ciento cuando la inflación cerró de media en el 8 con cinco, con lo cual sabes que pierdes 6,5 puntos. Y si te suben los costes del crédito hipotecario, no los puedes pasar. Y si te suben los gastos de comunidad, como han ocurrido en más del 70 por ciento de las comunidades, no los puedes pasar. Y si te suben los gastos de luz, porque has asumido tu el consumo, no los puedes pasar. Te están diciendo que saques la vivienda con un riesgo absoluto y con una garantía absoluta de pérdidas contra la inflación. Me quiere explicar a mí».