Alfredo Perdiguero sopapea con un zasca tremebundo al ‘quiosquero’ de Podemos

Tensión en el plató de ‘Código 10‘ (Cuatro).

El nuevo término acuñado por la Policía para referirse a un tipo concreto de menores extranjeros no acompañados, los MENAS Erasmus, indigna a una buena parte del zurderío patrio.

Entre ellos al ‘quiosquero’ de Podemos, Pablo Fernández, que se mostró muy crítico por usar esa terminología que hace referencia a unos menores no acompañados que, en realidad, no están desamparados, pero que se hace así para percibir una serie de ayudas por parte de la Administración:

Creo que son casos verdaderamente aislados y que no se debería generalizar y no hacer de casos muy minoritarios algo estructural. Y luego me parece que es muy desacertado hablar de menores extranjeros no acompañados, Erasmus. Yo creo que el hecho de que un menor se quede desamparado en un país que muchas veces no conoce, en un idioma que muchas veces tampoco maneja, desde luego no es una situación análoga o equiparable a irse de Erasmus a un país europeo.

Tiró con bala contra la Policía:

Creo que la Policía hace muy mal por bautizar con este nombre, que a mi juicio es absolutamente desacertado. El fraude, de haberlo, que es posible que lo haya en casos muy puntuales, muy concretos, minoritarios, el fraude lo cometen los padres. En ningún caso el fraude lo cometen los menores. Entonces, el primer punto ya está desmantelado. El fraude no es de los menores. Si se comete fraude es de los padres. ¿Pero a quién se señala? A los menores. Ya estamos otra vez, MENAS Erasmus, MENAS, MENAS, MENAS. No, no, el fraude de cometerse, insisto, que es muy minoritario, lo cometen los padres. Y si lo cometen los padres, habrá que aplicar la ley a los padres, no a los menores.

Alfredo Perdiguero, subinspector de la Policía Nacional, fue contundente ante las palabras de Fernández y saltó cuando este hizo gestos: