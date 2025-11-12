Abascal hunde al ‘Obama de Pozuelo’ Sánchez: “Usted tiene un pasado más indecente que Maduro”

Durísimo.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha destrozado la imagen de supuesto referente internacional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de este miércoles, 12 de noviembre, en el Congreso.

Incidió en que los líderes internacionales saben todo lo que pasa en España, “saben quién gobierna” y “se aguantan la risa” cada vez que le oyen hablar de prevención contra la corrupción.

“El señor Sánchez creyó durante mucho tiempo que podría adoptar una pose de gran estadista y conseguir venderse como el gran adversario de Trump en Europa, como una especie de Obama de Pozuelo. Y quizá soñaba con algún tipo de cargo internacional que le alejara de los juzgados de Plaza de Castilla; me temo que no lo ha conseguido. Si en las conversaciones que mantengo con distintos líderes internacionales surge alguna comparación con el presidente del Gobierno, he de decirles que la que más se repite es la de Nicolás Maduro. Aunque, pensándolo bien, Maduro no se lucraba con los negocios de su suegro antes de convertirse en un tirano; conducía un autobús, algo mucho más decente, señorías”.

Abascal también vaticinó al marido de Begoña que tendrá un “futuro judicial” y advirtió a la bancada socialista de que terminarán “desfilando por los juzgados”.

Despreció el discurso soporífero que pronunció, lleno de embustes, maniqueísmos y trampas, calcado al de los “héroes socialistas” Hugo Chávez y Fidel Castro, completamente alejado de la realidad que sufren los españoles.

Por último, destacó la debilidad parlamentaria de Sánchez y recriminó la conformación del Gobierno Frankenstein, que ha hecho inviable la legislatura desde su formación.

“Lo cierto es que este Parlamento ha entregado los mandos de la nación a un narcisista sin escrúpulos, aupado por una flotilla de vagos y maleantes, dirigida por unos terroristas y por unos yihadistas”.

Elecciones en Valencia

Sánchez, en su discurso, intentó poner en entredicho al líder de Vox, emplazándole a que use su posición de poder en Valencia para convocar elecciones en lugar de llegar a un acuerdo con el Partido Popular, dejando claro su interés en sacar provecho del descontento de los valencianos con la gestión de la DANA por parte de Carlos Mazón.