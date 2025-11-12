El fango de la ‘fontanera’ Leire hunde a Sánchez y al PSOE: los audios implican al ‘1’

El fango se desborda en La Moncloa y en Ferraz.

Las maniobras de Leire Díez, conocida como ‘la fontanera del PSOE’, y del empresario Javier Pérez Dolset salpican de forma ineludible la figura del presidente Pedro Sánchez.

Han trascendido nuevos audios sobre la reunión que sostuvo la espía Díez con el fiscal Ignacio Stampa, en la que aseguró que tanto el presidente del Gobierno como el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, estaban al tanto del encuentro, en el que se presentó como la “mano derecha” de Santos Cerdán para conseguir información sobre el máximo responsable de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Tras estas afirmaciones, Stampa preguntó a quién se refería, si al ministro o al presidente, a lo que la ahora exmilitante respondió con un «A todos».

Los ‘emisarios’ del PSOE también querían información sobre sumarios de perfil político, entre ellos el caso Tándem (más conocido como el caso Villarejo), el caso Begoña y el caso Koldo.

En otro intercambio, Díez aseguró: «Lo va a saber el jefe de Álvaro [García Ortiz]».

Dolset aseguraba que el jefe de Gobierno tenía que tomar acción para ‘limpiar’ el poder Judicial.

«Esto solo se arregla con una orden y un puñetazo en la mesa. Me da igual que sea este presidente, el anterior o el siguiente, pero alguien tiene que decir: esto se acabó».

Este y otros asuntos son tratados en el ‘24×7’ de este miércoles, 12 de noviembre, junto al empresario Mariano Calabuig.