La podemita Sonia Vivas llama a derribar más estatuas de «genocidas españoles» tras el ataque a la de Fray Junípero Serra

Como dice Ignacio Camacho en ABC, «se trata de una pretensión refundadora de abolir el presente impugnando la Historia».

La estatua del misionero español Junípero Serra en el centro de Palma ha aparecido vandalizada, manchada con pintura roja y pintada con la palabra «racista».

El ataque se produce días después de que una estatua de este mismo personaje fuera derribada en San Francisco, y también después de que la concejal local de Podemos, Sonia Vivas, animase a derribarla también en la isla.

«Fray Junípero destrozó la cultura indígena y pasó por encima de sus derechos. Yo no creo que aporte nada esa estatua ahí, creo que todo lo contrario porque al lado tiene un niño indígena, semi desnudo. Creo que es una estatua que nos recuerda el daño y el dolor que provocamos en América y, sobre todo, la ruptura desde el punto de vista antropológico al impactar en América», afirma Vivas.

Vivas demuestra así no tener ni idea de quién fue Fray Junípero, misionero que se consagró a la defensa de los nativos de los lugares que visitó, muy lejos de posiciones como la de «colonizador» o «conquistador».

La concejal del Ayuntamiento de Palma señala que le gustaría «tener una Palma sin estatuas, sin nombres de calles y sin recuerdos de todos los genocidios que hemos protagonizado los españoles».

People just toppled the Junipero Serra statue in San Francisco. Serra founded the first nine Spanish missions in California. pic.twitter.com/YbfEzKMyjH

— Shane Bauer (@shane_bauer) June 20, 2020