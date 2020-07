La mujer de Pedro Sánchez se forra de lo lindo con un curso en la Complutense a 7.000 euros por estudiante

La mujer del César no solo debe ser honesta, sino además parecerlo.

El adagio no tiende a cumplirse cuando se habla de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que desde que su marido accedió a la poltrona de La Moncloa no ha hecho más que prosperar tanto laboral como salarialmente.

Gómez, después de todas las críticas recibidas por pisar más bien poco su puesto en el Centro de Estudios Africanos, se ha marcado una nueva ocupación.

En este caso será la de impartir un máster en la Universidad Complutense. Y, desde luego, los alumnos que se matriculen en el mismo ya pueden ir rompiendo algo más que el cerdito de la hucha puesto que sale el curso a 7.000 euros por cabeza.

Según cuenta Fernán González en Okdiario este 26 de julio de 2020, se trata de un ‘título propio’ bajo el nombre ‘Transformación Social Competitiva: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como estrategia’ que se impartirá en el Edificio B. Mas Ferré del Campus de Somosaguas en Madrid.

No obstante, una de las principales pegas es que no es uno de los títulos homologados por el Ministerio de Educación. Se trata, en realidad, de un título no universitario, no homologado y por tanto, no oficial, y para el que no se exigía como requisito tener aprobada la Selectividad. La escuela era un centro privado que funcionaba a modo de academia.

El máster está dirigido a profesionales y emprendedores con experiencia, directivos, mandos intermedios, jefes de proyectos de sostenibilidad, responsables de desarrollo del impacto social de las empresas o profesionales de Responsabilidad Social Corporativa, así como aquellos que demuestren tener una solvencia económica acreditada dado el pastizal que cuesta el mismo

El curso arrancará el mes noviembre de 2020 y se prolongará hasta julio de 2021 con clases las tardes de los viernes (de 17 a 21 horas) y las mañanas de los sábados (de 9 a 14 horas).

Asimismo, la mujer de Sánchez está codirigiendo otro máster, el de Dirección de Captación de Fondos Públicos y Privados para Organizaciones sin Ánimo de Lucro en la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid.

Aparte de su actividad docente, Begoña Gómez también es directora del Africa Center del IE Foundation, socia-colaboradora en la WAS (la Women Action Sustainability) y socia-colaboradora la AEFR (la Asociación Española de Fundraising).

¿IMPARTIRÁ LA MATERIA O HARÁ MUTIS POR EL FORO COMO EN EL INSTITUTO AFRICANO?

Es la gran pregunta que muchos se formulan, si la mujer de Pedro Sánchez será la que esté al pie del cañón impartiendo el oneroso máster o hará como con su puestazo en el Instituto Africano.

A finales de 2018, se conocía que Begoña Gómez, avispada como nadie para trincar el cheque mensual, 6.000 euros de vellón, en cambio parecía tener cierta alergia al trabajo presencial.

Incluso, como llegó a denunciar la popular Pilar Marcos, era poco menos que cuestionable que la esposa del presidente del Gobierno disfrutara de un puesto de tales características: