Dos ministerios manejan una red de mentiras para que Begoña Gómez cobre otro sueldazo público

Tal y como publicaba Periodista Digital hace unas semanas, la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, va a contar con otro sueldo público con una nueva responsabilidad, en este caso será la de impartir un máster en la Universidad Complutense.

Y, desde luego, los alumnos que se matriculen en el mismo ya pueden ir rompiendo algo más que el cerdito de la hucha puesto que sale el curso a 7.000 euros por cabeza.

Se trata de un ‘título propio’ bajo el nombre ‘Transformación Social Competitiva: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como estrategia’ que se impartirá en el Edificio B. Mas Ferré del Campus de Somosaguas en Madrid.

La influencia de Pedro Sánchez en la obtención del puesto es indudable: hasta cinco departamentos ministeriales ‘subvencionan’ este máster avalando la mentira de que Gómez, codirectora del Máster, es titulada universitaria, tal y como contempla la ley.

Los ministros implicados en esta trama y red de mentiras para colocar a la esposa del presidente del Ejecutivo son dos, Pedro Duque y la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, a través de los siguientes departamentos gubernamentales:

El CIEMAT, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y tecnológicas, dependiente del Ministerio de Ciencia de Duque. El CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dependiente del Ministerio de Ciencia. El INIA, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, también del Departamento de Ciencia y la Agencia Estatal de Meteorología, dependiente de la Vicepresidencia Cuarta de Pedro Sánchez, que comanda Ribera.

Curiosamente, ni el podemita ministro de Universidades, Manuel Castells o la ministra de Educación, Isabel Celaá colaboran en este nuevo enchufe de Begoña Gómez.

Gómez, mantiene su actividad como directora de másters universitarios. Lo hace pese a que el título que dirige se destina, como requisito imprescindible, a titulados universitarios y ella no lo es. Pese a ello, sus alumnos están obligados a contar con una licenciatura que avale oficialmente su formación como universitarios.

Begoña Gómez presentó como licenciatura un título no oficial en Marketing por la Escuela Superior de Marketing y Negocios. Se trata, en realidad, de un título no universitario, no homologado y no oficial, y para el que no se exigía como requisito tener aprobada la Selectividad. La escuela era un centro privado, ubicado en Madrid, y que funcionaba a modo de academia.

La Complutense, además, rentabiliza la imagen de la mujer de Sánchez. La web en la que se promociona el máster ha utilizado habitualmente una fotografía de Gómez, junto a un grupo de antiguos alumnos, durante la graduación.

Además, Gómez figura como codirectora del máster y profesora. Y compagina su labor docente en la Universidad con la dirección del África Center del Instituto de Empresa. Un nombramiento que, en su día, fue muy polémico.