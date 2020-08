El verano negro de Podemos: ¿exigirá Sánchez a su socio Iglesias dar la cara por sus corruptelas como lo hizo con Rajoy?

Verano horribilis para Podemos.

Los tres representantes del PSOE en la Mesa del Congreso —Meritxell Batet, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y Sofía Hernanz— habrían decidido que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, debe dar explicaciones ante la Cámara Baja por la imputación de su partido, según adelanta ABC.

«Ahora será la Diputación Permanente la que decidirá este 25 de agosto de 2020 si Iglesias debe comparecer o no. Este órgano sustituye al pleno entre los periodos de sesiones y está integrado por 68 diputados que replican la aritmética del hemiciclo», informa ABC, periódico que el 13 de agosto de 2020 había dicho lo contrario, que el PSOE libraría a Iglesias del mal trago de dar explicaciones.

¿Pedro Sánchez ha decidido dejar caer a su socio de Gobierno? Las opiniones están divididas. Algunas fuentes consultadas por PD creen que sí y otros que no moverá ficha hasta que haya juicio oral.

Sánchez ha recibido presiones para soltarle el brazo a Iglesias en voces como las de las tres vicepresidentas, Carmen Calvo, Nadia Calviño y Teresa Ribera, o las ministras de Defensa, Margarita Robles; y de Hacienda, María Jesús Montero.

«Responsables del equipo económico han informado al Presidente de que «sin presupuestos no hay programa que llevar a Europa y sin programa no vendrá el dinero del fondo de reconstrucción». Son los mismos que han impulsado las negociaciones con Ciudadanos y que, ahora, apuestan por un acercamiento al Partido Popular2, explicaba con su habitual claridad José María Triper en ElEconomista.

HEMEROTECA MALDITA

«Le vuelvo a exigir a Mariano Rajoy que comparezca para que explique su responsabilidad por la financiación ilegal del PP».

Pedro Sánchez pronunció esta frase en mayo de 2015. Un año después, lamentó que «la cúpula del PP» hubiera «convivido estructuralmente con la financiación irregular y la corrupción». En 2017, el PSOE registró en el Congreso de los Diputados junto a Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos una comisión de investigación sobre la financiación del Partido Popular.

El líder de los ‘populares’, Pablo Casado, ha pedido al jefe del Ejecutivo y al vicepresidente segundo «la misma vara de medir» que, a su juicio, usaron en la moción de censura de 2018 contra el expresidente Mariano Rajoy. «La Caja B exige el cese del vicepresidente de Sánchez con la misma vara de medir de su moción de censura», ha escrito en un mensaje en Twitter.

Acorralado por el caso Dina, Iglesias propuso ufano en julio de 2020 la celebración de una comisión de investigación «sobre las cloacas del Estado».

«La semana que viene si quieren, yo encantado, pero que vaya todo el mundo y se ponga luz en este país. Que vayan también Soraya Sáenz de Santamaría, el comisario (José Manuel) Villarejo o (Jorge) Fernandez Díaz», firmó con su chulería marca de la casa. Ahora, con las cloacas reventadas por la putrefacción de Podemos, parece no tenerlo tan claro.

VERANO NEGRO

Pablo Iglesias no olvidará jamás el agosto negro en el que toda la corrupción de Podemos ha llenado expedientes en los tribunales de justicia después de casi siete años de denuncias en los que los jueces prefirieron hacer la vista gorda.

Pero como en Filesa, apareció una garganta profunda de nombre José Manuel Calvente que decidió contar toda la verdad sobre lo que los negocios turbios que él había denunciado en su momento cuando era abogado de Podemos exigiendo una auditoría externa.

El partido le respondió con un fulminante despido por burofax en diciembre de 2019 y puso contra él en represalia una (falsa) denuncia por acoso sexual. Por los mismos motivos, despidieron a la letrada Mónica Carmona, que tiene que declarar próximamente.

Tras la declaración de más de tres horas de Calvente, el magistrado del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputado a Unidas Podemos como persona jurídica en la causa que investiga la financiación de la formación chavista por presunta malversación de fondos y administración desleal.

Me insultan, me acosan, me amenazan en Twitter. Tergiversan mi declaración judicial en sus medios afines, recortándola hasta el infinito. Una campaña perversa para que calle ante la Audiencia Nacional en septiembre. No me conocen, seguiré hasta el final. Y la verdad se sabrá.

— José Manuel Calvente Redondo (@JosManCalvente) August 13, 2020