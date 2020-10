Dios los cría... Podemos pone como ejemplo en los boletines destinados a sus militantes los artículos 'imparciales' de Ignacio Escolar

Un lema corona la redacción de eldiario.es, el digital izquierdista dirigido por Ignacio Escolar: «Periodismo, a pesar de todo».

Por lo que se ve, esa locución preposicional también incluye que un determinado partido, para más inri que hoy ocupa el poder en España, ponga los artículos de su director como ejemplo para arrimar el ascua a su sardina en los boletines que envían para levantar el ánimo a sus militantes.

Se trata de Podemos, por si alguien aún no lo había adivinado.

Periodismo, a pesar de todo

La newsletter del partido morado envía este mes de octubre ‘El cable’, una información online que pretenden que se debata en los círculos y que en realidad es una sarta de excusas para justificar los innumerables frentes judiciales que la formación tiene abiertos.

Los artículos de Escolar, como anillo al dedo para justificar el ‘caso Dina’

A Podemos le ha venido muy bien un artículo del hijo de Arsenio Escolar en eldiario.es para dar a conocer a sus militantes los porqués de sus desdichas.

Un texto de Escolar, de diciembre de 2019, les ha venido como anillo al dedo ahora que el juez García-Castellón «ha dado la vuelta a la tortilla e investiga a las víctimas», según el boletín.

Dice lo siguiente:

«La ambición programática del nuevo Gobierno es directamente proporcional a la virulencia de los enemigos declarados en su contra. Esta oposición no va a utilizar únicamente el Parlamento. Su principal arma va a estar en los juzgados». Ignacio Escolar escribía estas palabras el 30 de diciembre de 2019, en un artículo sobre el llamado lawfare o «guerra jurídica». Este término viene a definir la estrategia para «ganar en los tribunales lo que no se logró en las urnas», tal y como explicaba el director de eldiario.es. Supone, en esencia, la ruptura de la separación de poderes y la asunción por parte de sectores del Poder Judicial de funciones que no le corresponden, con fines partidistas, apoyados a su vez por las élites económicas y los medios de comunicación afines.

Ignacio Escolar: «Podemos es un partido muy pensado, casi de laboratorio»

El periodista, que se pasea por las tertulias de laSexta con la superioridad moral propia de la izquierda, decía lo siguiente en el año 2014 sobre la irrupción de los de Pablo Iglesias en el tablero político: