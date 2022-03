La ridícula propuesta de la podemita Lilith Verstrynge para hacer frente a Putin: «Un escudo social y verde»

Solo le faltó corear el lema de los hippies, el de «paz y amor…y el Plus para el salón».

La secretaria de Organización de Unidas Podemos, Lilith Verstrynge, se lió la manta a la cabeza durante la celebración del Consejo Ciudadano Estatal del 11 de marzo de 2022 con una propuesta que, a buen seguro, debe de haber ‘atemorizado’ a Vladímir Putin.

Ironías aparte, lo cierto es que el planteamiento de la política podemita, un escudo social y verde, supone un ridículo de campeonato.

Cualquier acción diplomática para frenar al sátrapa ruso falló estrepitosamente y desde la formación morada consideran que se puede conseguir algo con su pueril planteamiento:

De hecho, la idea de Verstrynge, Ione Belarra y compañía no tardó en surtir efecto y provocar el cachondeo en las redes sociales:

Eso y alguna performance en algún sitio tranquilo y chuli porque si no las bombas pueden hacer que no queden bien. Bora Bora con los amigues, por ejemplo.

Tu k vas a afrontar si no sabes ni hablar? Lo único cierto es que sois una panda de vividores, k no hacen sacrificio alguno, que se parapetan tras la ciudadanía para mantener su cuento verde, u su futuro miserable no se convierta en una incertidumbre (no valeis para más)

