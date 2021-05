Lilith Verstrynge, la protegida de Pablo Iglesias, desata las risas al quedarse sin escaño: «Eres una Adriana Lastra 2.0»

Tanto esfuerzo para nada.

Bueno, para una cosa sí. Para desatar el cachondeo del personal, siempre ojo avizor a lo que sucede en nuestra siempre pintoresca política española.

Ríos de tinta digital han corrido en las últimas semana desde que Pablo Iglesias decidiese meter en las listas de Unidas Podemos en las elecciones de Madrid a Lilith Verstrynge.

Amén de consideraciones de carácter privado, lo cierto es que el líder morado y candidato a la Presidencia de la Puerta del Sol, mostró empeño en que la hija de su admirado Jorge Verstrynge fuera en la plancha electoral.

El problema es que al ir como número 14 se ha quedado sin escaño.

Y claro, después de ver como Lilith Verstrynge se partía el pecho por su candidato, por Pablo Iglesias, huelga decir el cachondeo que se ha montado en las redes sociales:

LAS MUJERES DE IGLESIAS NO SON NADA SIN EL MACHO ALFA,

Me sabe mal por Lilith Verstrynge , tantos años opositando para llegar a ser ministra y ahora se queda sin el puesto.

Me ha bloqueado también la tal Lilith Verstrynge, que yo no sabía ni que existía, y que luego me entero que dicen que tiene un lio con el del moño saliente. Parafraseando al gran Andrés Montes: «La vida puede ser maravillosa» 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣…

