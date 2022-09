El chusco ataque racista de Montero (PSOE) contra Feijóo: «Es el señor Mopongo»

No pasaría ni la previa del casting del ‘Club de la Comedia‘.

Sin embargo, María Jesús Montero, titular de Hacienda, se cree tocada por la varita del humor y, lo que es peor aun, considera que el personal tiene que jalearle las gracietas.

El 2 de septiembre de 2022, siguiendo la consigna gubernamental de cumplimentar la ración diaria de insultos contra el PP de Alberto Núñez Feijóo, la socialista se cubrió de ‘gloria’ con un chusco ataque racista.

Pretendiendo hacer un supuesto ingenioso juego de palabras, se refirió al líder de la oposición como «el señor Mopongo» para seguidamente aclarar que no es que Feijóo venga de África, un comentario que desató alguna risa entre la concurrencia.

Montero se vino arriba al escuchar esas carcajadas sueltas, pero rápidamente tuvo que cambiar el registro al ver que el chascarrillo xenófobo no daba más de sí.

Así fue la patética intervención de Montero en un acto en la localidad pacense de Mérida:

Feijóo es el señor Mopongo. No es que venga de África, es que ponga usted una propuesta que yo me opongo. Da igual lo que tú digas, que yo me opongo. No estoy de acuerdo, no importa si beneficia a la mayoría de los ciudadanos, yo me opongo.