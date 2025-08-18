El juez Peinado imputa y cita a declarar por un delito de malversación de fondos públicos a Begoña Gómez y a su ‘asesora’ en La Moncloa

Ni los azules del Atlántico ni las palmeras de La Mareta han logrado disipar la tormenta política que se cierne sobre Pedro Sánchez.

Mientras el presidente disfruta de sus días de descanso en Lanzarote, una noticia sacude los cimientos de La Moncloa: el juez Juan Carlos Peinado ha imputado a su esposa, Begoña Gómez, y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de fondos públicos.

Los ecos de la decisión judicial han cruzado el archipiélago hasta la península y prometen marcar el regreso político del presidente tras las vacaciones.

A día de hoy, 18 de agosto de 2025, el magistrado ha citado a declarar a ambas mujeres en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid.

Gómez comparecerá el 11 de septiembre y su asesora lo hará un día antes.

El motivo: investigar si la contratación de Álvarez en Moncloa sirvió realmente para tareas institucionales o, como apunta el juez, se dedicaba a actividades privadas relacionadas con la agenda personal y profesional de la esposa del presidente.

El caso: entre cátedras, correos y amistades

Este nuevo frente judicial se suma a la ya compleja situación procesal que atraviesa Begoña Gómez. No es la primera vez que figura como investigada: anteriormente, el juez Peinado ya había abierto diligencias por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios e intrusismo profesional. Sin embargo, esta vez el foco está puesto en la presunta desviación de recursos públicos a través del nombramiento y funciones concretas que desempeñaba Cristina Álvarez desde 2018.

El auto judicial subraya varios elementos clave:

Álvarez fue contratada como personal de máxima confianza en Moncloa, pero habría realizado tareas ajenas al interés general.

en Moncloa, pero habría realizado tareas ajenas al interés general. El vínculo personal entre Gómez y Álvarez es señalado por el juez como “la razón principal” del nombramiento.

Se investiga si parte del trabajo consistía en impulsar proyectos privados o personales relacionados con la cátedra universitaria que dirige Gómez.

No hay que olvidar que esta pieza separada sobre malversación se suma a la causa principal donde se investiga si Gómez habría favorecido a empresarios afines desde su posición universitaria. La Fiscalía, por cierto, siempre se ha mostrado reacia a esta investigación y considera insuficientes los indicios para sostener la imputación.

¿A Sánchez le crecen los enanos?

La expresión empieza a quedarse corta para describir la situación del presidente. La imagen veraniega del líder socialista “tumbado a la bartola” en Lanzarote contrasta con el desfile judicial que amenaza con empañar un regreso político que ya se auguraba complicado. Los adversarios no han tardado en señalar cómo la agenda judicial sigue sumando nombres ligados al entorno presidencial.

En menos de dos meses:

El Supremo ha rechazado investigar al ministro Félix Bolaños por falta de indicios claros.

Las acusaciones populares, especialmente Hazte Oír, mantienen viva una causa que la Fiscalía considera endeble.

Cada avance judicial ocupa titulares y erosiona el relato gubernamental.

Mientras tanto, el propio Sánchez, que suele convertir cualquier revés en oportunidad política (y hasta en carta abierta al país), enfrenta ahora una presión mediática sostenida difícilmente gestionable solo con gestos o declaraciones institucionales.

Las consecuencias políticas: más presión sobre La Moncloa

Este auto no solo complica aún más el horizonte judicial para Begoña Gómez; también añade tensión interna al Ejecutivo:

El PSOE teme el desgaste electoral acumulativo ante un calendario judicial imprevisible.

Se refuerzan las críticas sobre los criterios de contratación y opacidad en las instituciones próximas al poder ejecutivo.

Los socios parlamentarios muestran inquietud ante una posible desestabilización gubernamental justo antes del inicio del curso político.

Por si fuera poco, este episodio alimenta las sospechas recurrentes sobre el uso partidista o personalista de recursos públicos en España. Y todo ello mientras desde La Mareta se filtran mensajes insistiendo en la confianza absoluta del presidente hacia su esposa y su equipo.

Lo que viene: septiembre caliente

Las citaciones judiciales marcan el inicio del otoño político. El 10 y 11 de septiembre serán jornadas clave tanto para la instrucción penal como para el pulso mediático:

Si alguna declaración aporta pruebas nuevas o evidencia directa sobre desvío de fondos, podría abrirse un escenario aún más grave para Gómez e incluso salpicar institucionalmente a Presidencia.

Una eventual exoneración daría munición al discurso gubernamental sobre “lawfare” o persecución mediática y judicial.

Las redes sociales y tertulias ya se preparan para un maratón informativo donde cada detalle será analizado al milímetro.

