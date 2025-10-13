Feijóo desafía a Sánchez: el órdago final que agita la política española

La situación política en España ha alcanzado un nivel de tensión notable en las últimas horas. Alberto Núñez Feijóo ha lanzado un desafío claro: gobernar en solitario o no gobernar. Esta jugada, tan arriesgada como calculada, coloca al Partido Popular en el centro del debate y deja al PSOE de Pedro Sánchez en una posición defensiva, a la expectativa de cómo se desarrollarán los acontecimientos judiciales y políticos que amenazan con desbordar la legislatura.

El líder gallego ha puesto fin a las dudas y ha mostrado sus cartas durante el XXI Congreso del PP. Su mensaje es contundente: rechaza cualquier pacto con Vox y afirma que nunca gobernará junto a “este PSOE”, trasladando así la responsabilidad de cualquier bloqueo o repetición electoral a sus adversarios. “O gobernamos solos, o nada, a repetir elecciones”, afirman desde la sede de Génova, en una declaración que muchos consideran como la apuesta más audaz de Feijóo desde su llegada a Madrid.

El efecto “comisión Koldo” y la presión sobre Sánchez

Mientras tanto, el cerco judicial y mediático alrededor del Gobierno de Sánchez se está estrechando. La citación en la comisión Koldo, que investiga supuestos escándalos relacionados con la gestión de contratos públicos durante la pandemia, ha sido vista por el PP como una oportunidad para intensificar la presión. Fuentes internas aseguran que este movimiento se basa en datos concretos provenientes tanto del ámbito judicial como policial, y no dudan en relacionarlo con una estrategia más amplia destinada a desestabilizar un Ejecutivo ya afectado por los escándalos.

En el Palacio de la Moncloa, tanto Sánchez como su equipo ponen en marcha toda la maquinaria del partido, conscientes de que su legislatura pende de un hilo. El PSOE no se da por vencido; más bien se repliega en modo “espera”, atento al desarrollo de las investigaciones y sin descartar ningún desenlace, ni siquiera un adelanto electoral si la presión se vuelve insoportable.

El laboratorio migratorio: Barcelona como campo experimental

Otro aspecto clave del desafío lanzado por Feijóo es la cuestión migratoria, que se ha convertido en un eje central de su nueva estrategia popular. Según encuestas internas, el PP ha detectado que la inmigración es un asunto transversal capaz de transformar votantes y provocar cambios significativos desde la izquierda hacia la derecha, especialmente en regiones bajo fuerte presión migratoria como Andalucía, Murcia o Cataluña.

El equipo de Feijóo se prepara para presentar su plan migratorio en Barcelona, un territorio emblemático donde las preocupaciones sobre inmigración han generado cambios sociológicos notables. Los populares proponen endurecer las políticas migratorias: plantean un visado por puntos, aumentar las penas para delincuentes multirreincidentes y restringir el acceso a prestaciones no contributivas para inmigrantes. La consigna es clara: “Quedarte aquí es un privilegio que hay que valorar”, afirman fuentes cercanas a la dirección popular.

Este giro no es casual. Desde Génova cuentan con datos demoscópicos que respaldan su tesis: alrededor del 60% del electorado socialista apoya políticas migratorias más estrictas. A través de esta estrategia, Feijóo busca conectar con un electorado socialista desencantado, convencido de que la inmigración desordenada afecta principalmente a las clases medias y bajas, mientras sostiene que la izquierda ha dejado atrás a sus votantes tradicionales en este ámbito.

“Una máquina de transformar votantes”: el cálculo electoral del PP

El diagnóstico interno del PP es claro: la inmigración puede ser el gran catalizador del cambio político en España. En provincias como Almería, Vox ya ha superado al PSOE; mientras tanto, partidos como Aliança Catalana están viendo cómo sus encuestas se disparan gracias a un discurso antiinmigración contundente. Este fenómeno va más allá de la ultraderecha: el PP pretende ocupar ese espacio intermedio y presentarse como una alternativa sensata entre los extremos representados por Vox y el PSOE.

En Murcia, el debate sobre inmigración ha dado lugar incluso a disturbios urbanos que han alimentado discursos radicales; así las cosas, el PP se ve obligado a recuperar viejas propuestas como el visado por puntos para competir con Vox. Su discurso busca evitar caer en una criminalización absoluta pero enfatiza la necesidad de control e integración: ni regularización masiva ni expulsión indiscriminada.

El PSOE, en modo defensivo mientras mira hacia los tribunales

Mientras el PP ajusta su maquinaria para captar votantes socialistas y frenar a Vox, el PSOE navega por días inciertos. El partido parece haberse instalado en una espera activa; son conscientes de que su margen para maniobrar es limitado. La dirección socialista ha decidido resistir ante cualquier embate judicial inminente; especialmente ante posibles consecuencias derivadas de los escándalos relacionados con la comisión Koldo o los entornos familiares del presidente.

En Moncloa han puesto en marcha una operación para controlar daños, liderada por Sánchez mismo; sin embargo, parece inevitable un desgaste considerable. Preocupan los sondeos que indican una erosión significativa de su base electoral y temen que esa “máquina transformadora” de votantes desde Génova termine consolidando un cambio cíclico político significativo antes de las próximas elecciones generales.

El futuro inmediato: pactos imposibles y una España polarizada

Feijóo ha dejado claro su rechazo absoluto a cualquier pacto tanto con Vox como con el PSOE sanchista; su estrategia pasa por buscar apoyos puntuales en el Congreso —salvo Bildu, al que mantiene bajo veto—. La disyuntiva “o Sánchez o yo” resuena como un ultimátum dirigido tanto a militantes como a aquellos votantes huérfanos de opciones moderadas.

El escenario político se complica aún más debido a las presiones ejercidas por los socios minoritarios del Gobierno y ante una fragmentación parlamentaria creciente; todo esto sumado a la amenaza latente de nuevas elecciones anticipadas. En este contexto volátil, será crucial quién controle tanto el relato migratorio como la gestión frente a los escándalos judiciales para determinar cómo concluye esta legislatura.

Curiosidades y datos relevantes