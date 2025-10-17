Koldo siempre llevaba un cuarto sobre para ‘sobrinas’ cuando viajaba con Ábalos

Unos puteros irredentos.

Sin frenos y con dinero del contribuyente.

Parece que la política española aún tiene capacidad para sorprender.

Una revelación del periodista Javier Chicote pone hoy, 17 de octubre de 2025, de nuevo en jaque al PSOE.

Lo que aflora en las páginas de ABC este viernes, refuerza la tesis de que son unos caraduras de tomo y lomo y deja todavía más tambaleando la confianza del publico en el manejo de los fondos públicos en nuestro país.

Según esta primicia, Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos durante su mandato como ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, no viajaba nunca sin un equipaje completo.

El exportero de clubes de alterne viajaba siempre con tres sobres con dinero ‘oficiales’ con los que se cubrían los gastos ministeriales, partidistas y personales. La sorpresa es que además, portaba un cuarto sobre que él mismo definía con desparpajo como “para putas”.

La noticia ha comenzado a circular por tertulias y redes sociales a una velocidad vertiginosa, casi como un meme.

La existencia de ese sobre para gastos ‘no oficiales’ es un indicio que podría revelar la existencia de una caja B en el PSOE, destinada a placeres privados. Pero también plantea serias dudas sobre el uso de fondos públicos por parte del partido socialista.

En su exclusiva, Chicote incluye testimonios y datos que, si se confirman judicialmente, complicarían enormemente el futuro tanto al exministro y a su exasesor, como al propio Partido Socialista.

Los tres sobres y el cuarto secreto

La gestión de los sobres en la trama Koldo-Ábalos a colmado la discusión política en los últimos días, marcados además, por la comparecencia de ambos ante el Supremo, que finalmente no les impuso prisión preventiva.

Pese a que en el entramado del poder hay gastos considerados inevitables como las comidas, hoteles y taxis para desplazamientos en viajes, los socialistas han aprovechado esto para llevar esta picaresca a otro nivel. Según se detalla en la exclusiva, el protocolo era sorprendentemente meticuloso:

Sobre del Ministerio : Para cubrir los gastos oficiales en desplazamientos institucionales.

: Para cubrir los gastos oficiales en desplazamientos institucionales. Sobre del Partido : Presuntamente destinado a logística y eventos internos del PSOE.

: Presuntamente destinado a logística y eventos internos del PSOE. Sobre de Gastos Personales : El clásico “por si acaso”, para emergencias.

: El clásico “por si acaso”, para emergencias. El cuarto sobre, “para putas”: Así, sin tapujos. Koldo lo consideraba un gasto más del viaje, tan habitual como el desayuno en el hotel.

Lo curioso es que este último sobre era tan esencial que nunca faltaba, ni siquiera en viajes rutinarios. Los desplazamientos oficiales se convertían en auténticos tours del descontrol.

Cabe recordar la ‘anécdota’ del Parador en Teruel, cuya juerga fue desmentida por el ministro Óscar López -entonces presidente de Paradores- y la portavoz Pilar Alegría, pero que la UCO ha confirmado que ocurrió.

Ábalos: cinco años disfrutando sin tocar su dinero

Quizá lo más asombroso de esta historia no es solo la existencia de sobres; es cómo José Luis Ábalos logró vivir durante cinco años como un rey sin apenas retirar dinero de sus cuentas bancarias. La investigación sugiere que su estilo de vida —viajes lujosos, cenas opulentas y fiestas— fue mayormente financiado por esos fondos que llegaban en efectivo repartidos en los famosos sobres.

Su círculo cercano disfrutaba también de esa generosidad casi desmedida: nunca faltaban buenos vinos ni cenas exquisitas; si surgía una noche loca, ahí estaban los recursos para hacerla realidad. Esta afición por el lujo y la vida distendida no solo era característica del ministro; también contagiaba a colaboradores y amigos, creando así una cultura donde gastar sin límites parecía ser lo habitual.

La “afición a las putas”, atribuida —con más o menos razón— a ciertos círculos dentro del PSOE vuelve a estar sobre la mesa. Este escándalo revive viejas historias y alimenta esa leyenda negra sobre los excesos entre las élites socialistas, como sucedió meses antes con el caso Tito Berni.

Es irónico observar cómo mientras el partido defendía públicamente principios como ética y transparencia, algunos miembros vivían como si no existiera un mañana. Las fiestas descritas por testigos eran tales que podían hacer palidecer cualquier celebración memorable del Madrid más desenfadado. El caso de Teruel es emblemático; allí el desencanto por lo local llevó a traer prostitutas desde lejos en furgoneta.