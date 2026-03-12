La Comunidad de Madrid recuerda a las víctimas del 11-M en el 22º aniversario de los atentados terroristas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rendido este miércoles homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 con una ofrenda floral en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. Junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez‑Almeida, ha depositado una corona de laurel ante la placa conmemorativa dedicada a quienes perdieron la vida en el mayor ataque terrorista de la historia reciente de España, así como a los servicios de emergencias y los ciudadanos que acudieron en su ayuda.

El acto institucional ha tenido lugar en el 22º aniversario de la tragedia. A las 9:00 horas, las campanas del reloj de la sede de la Presidencia autonómica han comenzado a sonar durante dos minutos, en un gesto simbólico al que se han sumado al unísono las iglesias de todos los municipios de la Comunidad de Madrid.

Tras el toque de campanas, la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid ha interpretado la pieza para cuerda Adagio for Strings , del compositor Samuel Barber, uno de los momentos más solemnes del homenaje. La ceremonia ha concluido con la interpretación del Himno Nacional de España.

Al acto han asistido también representantes de las principales asociaciones de víctimas del terrorismo, entre ellos la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce; el presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Juan Francisco Benito; y la presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, María Soledad Pérez.

Junto a ellos han estado presentes consejeros del Gobierno autonómico, portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid, así como la vicealcaldesa y varios concejales del Ayuntamiento de la capital.