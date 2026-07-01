Julito, el amigo y ‘testaferro’ de Zapatero, decidido a cantar la traviata: la ‘Zeja’, cada vez más cerca de Soto del Real

Seguirá el ‘consejo’ de Víctor de Aldama.

El conocido caso Plus Ultra está tomando un nuevo rumbo justo cuando parecía haber alcanzado una fase de calma. El empresario alicantino Julio Martínez Martínez, apodado Julito y señalado por la UDEF como presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, ha decidido colaborar con la Justicia y tiene previsto comparecer ante el juez José Luis Calama el próximo 21 de julio.

De acuerdo con lo que ha adelantado The Objective, este escudero hasta ahora silencioso del expresidente mostrará en su declaración su disposición a ayudar a esclarecer el entramado del caso Plus Ultra y la supuesta red de tráfico de influencias que involucra a Zapatero. Este movimiento, en términos políticos, supone un aumento de presión sobre un entorno ya muy caldeado en torno al exlíder socialista.

Esta decisión no surge por azar ni es el resultado de un repentino despertar cívico. Hay tres factores que explican su cambio: la presión familiar, la estrategia de su nueva abogada, y el efecto contagio de la denominada “vía Aldama”, que se ha convertido en un modelo para imputados que buscan reducir su exposición penal.

La familia y la nueva letrada: del silencio al pacto

En las últimas semanas, el círculo más cercano a Martínez —incluyendo familiares y colaboradores— le han transmitido un mensaje claro: permanecer en silencio podría costarle caro. Con el sumario abierto y la UDEF dibujando a Zapatero como «líder de una organización criminal» que utilizaba su influencia política para obtener beneficios ilícitos, Julito ha pasado de ser un mero espectador a convertirse en una pieza clave del rompecabezas.

El cambio en su defensa ha sido crucial. A finales de mayo, Martínez rompió con el catedrático Bernardo del Rosal, citando “diferencias irreconciliables” en la estrategia legal, y optó por fichar a la exfiscal María Dolores Márquez de Prado, experta en negociaciones con la Fiscalía y conocedora de casos complejos de corrupción. Este cambio se interpreta en círculos legales como un movimiento estratégico hacia una postura de cooperación y posible pacto con las autoridades.

Algunos elementos que ayudan a entender este giro son:

El levantamiento del sumario ha permitido a su defensa conocer mejor los indicios sobre su cliente.

Su nueva abogada, con experiencia en casos relevantes, habría delineado un panorama comparativo con otros imputados que han optado por colaborar.

La familia, preocupada por el impacto personal y reputacional, ha jugado un papel clave para convencerle de que cooperar podría ser la opción menos perjudicial.

Así las cosas, Julito comienza a recordar al empresario Víctor de Aldama, quien decidió “tirar de la manta” en otra gran causa judicial y se convirtió en modelo para abogados penalistas y despachos especializados.

La tentación irresistible de la “vía Aldama”

La expresión “vía Aldama” se ha instalado tanto en debates jurídicos como políticos, simbolizando una negociación exitosa con las autoridades a cambio de información valiosa. Las recientes resoluciones del Tribunal Supremo han dejado claro que colaborar puede resultar más beneficioso que adoptar una postura defensiva.

En este contexto, las circunstancias que rodean a Julito hacen aún más atractiva esta opción:

Es un habitual interlocutor entre los clientes involucrados en esta red y ejecutor directo de instrucciones atribuidas a Zapatero.

Gestionaba una compleja red empresarial y movimientos financieros relacionados con el rescate de Plus Ultra así como operaciones en Venezuela .

así como operaciones en . La UDEF ha podido reconstruir su papel mediante chats, correos electrónicos y registros telefónicos, lo cual limita sus posibilidades de negar evidencias documentales.

Si Martínez decide aportar información sobre cómo se organizaban los contactos, quién daba las órdenes o cómo se estructuraban las sociedades tanto en España como en Dubái o Venezuela, el caso podría dar un salto cualitativo hacia lo político.

Un análisis reciente incluso llegó a calificar su posible colaboración como una “bomba nuclear” para la posición procesal del expresidente si Julito decide tirar del hilo hasta sus últimas consecuencias.

El hombre de Zapatero en Venezuela y el puente hacia Plus Ultra

La investigación no solo abarca el rescate económico de Plus Ultra, valorado en 53 millones de euros provenientes del erario público. La Audiencia Nacional junto con la UDEF han identificado conexiones que vinculan:

La actividad política de Zapatero en Venezuela.

La figura del bróker venezolano Danilo Diazgranados.

Las operaciones empresariales asociadas a la aerolínea hispanovenezolana.

En este entramado, Julito es considerado como el “hombre pantalla” del expresidente y supuesto intermediario, teniendo acceso tanto al ámbito empresarial español como a círculos vinculados al chavismo. Además, se han detectado chats donde se menciona un grupo llamado “Danilo España”, haciendo referencia a un individuo codificado como “Z”, identificado por la UDEF como Zapatero.

Asimismo, las conexiones entre Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, y mediadores como el abogado Miguel Palomero sugieren una red donde frases directas como “en su equipo estamos Julio y yo” reflejan una percepción clara sobre colaboración entre quienes buscaban rescates económicos y aquellos que supuestamente ofrecían influencia política.

La colaboración por parte de Julito podría:

Confirmar si existía una estructura estable relacionada con negocios en Venezuela vinculada a Zapatero y su círculo cercano.

vinculada a Zapatero y su círculo cercano. Aclarar hasta qué punto estaban implicados otros intermediarios españoles.

Precisar cómo se cruzaban agendas políticas con oportunidades empresariales en operaciones comerciales dentro del país sudamericano.

Zapatero contra la UDEF: el otro frente de tensión

Mientras Martínez avanza hacia una posible colaboración, Zapatero endurece sus críticas contra la UDEF y los investigadores. El exmandatario ha denunciado públicamente que los agentes indagan “en actividades personales y profesionales” ajenas al caso principal; sin embargo, desde la Policía defienden que sus informes son rigurosos y están alineados con las pesquisas sobre tráfico de influencias y corrupción empresarial.

Este choque presenta varias aristas interesantes:

La UDEF califica al expresidente como “líder de una organización criminal” , algo sin precedentes para alguien con su rango institucional dentro del panorama judicial español reciente.

, algo sin precedentes para alguien con su rango institucional dentro del panorama judicial español reciente. Zapatero niega cualquier relación directa con Martínez o haber actuado como su testaferro; además se desmarca completamente de cualquier operación empresarial llevada a cabo por Julito, aunque reconoció haberle propuesto involucrar formalmente a sus hijas con la consultora Análisis Relevante .

. Los agentes sostienen que el entramado societario junto con cuentas extranjeras y contactos venezolanos encajan perfectamente dentro del esquema aprovechamiento político para fines privados.

Desde luego, la Policía también ha respondido a las críticas remarcando que sus conclusiones están respaldadas por documentos sólidos, chats verificables y movimientos financieros claros; todo ello pasa por diversos filtros antes llegar al juez.

¿Qué puede venir ahora?

Mirando hacia adelante, uno de los momentos más decisivos será la declaración programada para Julio Martínez ante el juez Calama. El nivel real de cooperación determinará:

Si existe posibilidad para alcanzar un acuerdo sobre reducción penal dependiendo del valor informativo proporcionado.

Si esto complica aún más la situación legal para Zapatero y otros investigados o si mantiene todo dentro del marco actual sin pruebas directas adicionales.

Si esta exitosa “vía Aldama” se consolida como modelo operativo para otros imputados dentro del entorno político.

A medida que surjan nuevos datos sobre operaciones comerciales e interacciones empresariales relacionadas con Venezuela así como sobre estructuras societarias vinculadas al amigo alicantino, también aumentará la presión mediática y política sobre el expresidente.

En definitiva, el caso Plus Ultra avanza hacia ese territorio donde los sumarios parecen narrativas dignas de novelas negras; donde los chats acaban convirtiéndose en pruebas irrefutables; donde viejos amigos pueden transformarse repentinamente en testigos incómodos.

Ahora queda por ver si Julito será recordado como aquel que salvó su piel hablando o como quien encendió la mecha llevando el “caso ZP” hacia nuevas intensidades judiciales.