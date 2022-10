Mientras Pedro Sánchez se sube el salario, Felipe VI y Casa Real deberán apretarse el cinturón

Sacrificio para todos, menos para ellos.

El Gobierno de Pedro Sánchez se subirá el sueldo mientras castiga a La Casa del Rey, a la que le reduce el presupuesto en 400.000 euros, respecto a la partida con la que funcionó este año.

Así, en el borrador de Presupuestos Generales del Estado establece que el rey Felipe VI deberá afrontar la subida salarial del 3,5% a todos los funcionario públicos, incluidos diputados, senadores, ministros y el propio Sánchez, al tiempo que deberá combatir la inflación que se encuentra por las nubes.

Y es que, la inflación que ronda el 9 por ciento en lo que va de año ha hecho que los Presupuestos Generales del Estado presenten un aumento en todas las partidas a las que se destina el dinero público, excepto en una: la destinada a Casa Real. Es la única asignación que verá reducida su su partida económica respecto al presente ejercicio fiscal.

Esta será la tercera ocasión en la que los Presupuestos de Sánchez no conlleven un aumento de los fondos para que Zarzuela afronte sus gastos de funcionamiento. La partida aprobada por el Estado a la Casa de su Majestad el Rey se mantiene congelada en 8 millones, desde los primeras cuentas aprobadas Gobierno de coalición de PSOE-Podemos.

Pero además de no aumentar el presupuesto, en esta ocasión Casa Real también pierde unos fondos de 400.000 euros que provenían de los fondos europeos. Por lo tanto, tendrán que hacer malabares para afrontar la subida del IPC, la subida salarial de sus funcionarios, y cubrir sus gastos de funcionamiento. Es decir, deberán pagar más, con menos. A diferencia de los otros entes del Gobierno más grande de la historia democrática que cuenta con hasta 22 ministerios.

El senador Alberto Núñez Feijóo participó en directo en la Cuatro donde ha desmontado las políticas fiscales del Gobierno de Pedro Sánchez, en especial la medida con la que el Gobierno central busca establecer para contrarrestar la supresión de esta tasa en comunidades autónomas como Andalucía y Madrid.

El senador explica que el impuesto de patrimonio le corresponde a las comunidades autónomas y con la medida que quiere imponer el Gobierno se puede producir una doble imposición a los ciudadanos sobre un tributo que es regional y no nacional. “Eso produce inseguridad, puede producir doble imposición, y por tanto puede tener una atisbo de ilegalidad”, señaló en una entrevista con Ana Terradillos en Cuatro.

“Eso significa que a los ciudadanos a los que le van a poner esos impuestos, por ejemplo a usted, que vive en Madrid y que no lo pagaba, le pueden poner ese impuesto si está dentro de esas rentas, lo va a pagar en junio de 2024. Y en esa fecha, habrá un nuevo gobierno en España. Por tanto, eso de subir impuestos a costa de gobiernos posteriores no es una cosa muy responsable del Gobierno actual”.

“Le adelanto que a mí no me va a tocar ese impuesto, eh, a mí no, a mí ese impuesto no me va atocar”, sintiéndose señalada por la explicación del senador.

“Pero mire la letra pequeña, eh. Mire la letra pequeña del impuesto”, le advierte Feijóo.