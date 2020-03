El comunista Alberto Garzón se ‘corona’ en Twitter presumiendo de las medidas contra la ‘peste china’ y la que le cae es gloriosa

No podía venir de otro político el presumir en redes sociales de una gestión gubernamental que no es, precisamente, la más brillante y menos aún que sea el momento más preciso para sacar pecho cuando las cifras constatan una dramática realidad.

Alberto Garzón, ese ‘portento’ ministro comunista de Consumo, ha querido darse pote con una competencia que, además, no le corresponde como es la sanitaria.

El de la boda burguesa por todo lo alto en la localidad riojana de Cenicero quiso presumir en redes sociales del ‘éxito’ del Ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la lucha contra el coronavirus y, evidentemente, pasó lo que tenía que pasar.

El problema para Garzón y su propagandismo sectario es que las cifras ‘matan’ su optimismo. Se supera a estas horas del 12 de marzo de 2020 el medio centenar de fallecidos y hay más de 2.000 casos de contagiados por esta ‘peste china’.

Las reacciones en su propio muro de Twitter no se hicieron esperar y, menos bonito, le dijeron absolutamente de todo al titular de la cartera ministerial de Consumo, entre ellas recordándole como su propio Gobierno permitió, consintió y le dio todo el aire del mundo a la manifestación feminista del 8 de marzo de 2020.

Haberlo dicho con tiempo, vosotros lo sabíais, no hay más que ver las fotos de la manifestación de #8M Nos habéis vendido a todos los españoles por un puñado de votos, sinvergüenzas!! pic.twitter.com/olIoIDI9yT

Ya sabemos que los profesionales son lo mejor que tenemos.

Siempre con lo mismo, no hace falta que lo digas tanto……PERO SI HACE FALTA UNOS DIRIGENTES QUE SEAN APTOS PARA EJERCER RESPONSABILIDAD .NO HABEIS HECHO NADA!…Bueno SÍ, habéis echo el AQUÍ NO PASA NADA ES UN GRIPE.

— Anna (@Anna87138673) March 10, 2020