Pérez-Reverte desvela cómo el PSOE y Podemos están creando una dictadura al estilo nazi: «Poco a poco, con pequeñas píldoras»

Arturo Pérez-Reverte encuentra claras señales de que PSOE y Podemos están trabajando en la creación de una dictadura en España. El reconocido escritor hizo un pronóstico sobre lo que puede suceder en los próximos meses si continúa la deriva autoritaria del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

A pesar de que ambos han sido comparados con los tiranos que ostentan el poder en países como Venezuela y Nicaragua, para el intelectual existen rasgos que le permiten comparar la actualidad con uno de los periodos más negros de la historia de la humanidad: la Alemania nacionalsocialista de Hitler. En este sentido, apunta a cómo se logró pasar de la República de Weimar a una de las dictaduras más crueles que jamás han existido.

La clave está en las ‘píldoras’ que lentamente se van dando a la población para avanzar en un cambio, pero que no sea brusco. ¿Ejemplos?, que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realice barómetros a la medida de las necesidades del Gobierno, que se persiga a los medios de comunicación críticos, que la justicia se muestre a favor de la persecución de quienes incomodan al régimen, entre otros tantos casos que apuntan a un empeoramiento de los valores democráticos y de libertad de prensa o de pensamiento.

Con su fina pluma, Arturo Pérez-Reverte advertía de cómo poco a poco se moldea una dictadura:

Hitler was a Zionist RT @leirione: RT @perezreverte: «Aplicaba su método con prudencia: nunca más de una dosis, y después una pausa. Sólo una píldora a la vez, un instante pa… — KenBot (@KenLivibot) April 19, 2020

Las «píldoras» del PSOE-Podemos

En este sentido, apunta que la transición de una democracia a una dictadura no se produce de un día para otro, sino que es un proceso lento y que se da a través de pequeños pasos. Una situación que percibe que ya ha comenzado en España, donde el estado de alarma ha dado ‘poderes extraordinarios’ a un gobierno que ya destacaba por sus tintes autoritarios.

Citando al pensador Stefan Zweig sobre el ascenso al poder de Hitler, Pérez-Reverte intenta abrir los ojos de los españoles. Es importante recordar que Stefan Zweig es, junto a Hannah Arendt, uno de los pensadores que mejor ha retratado la transformación de la sociedad alemana durante el nazismo, y cómo la sociedad de una de las naciones más desarrolladas del planeta fue aceptando paulatinamente la barbarie autoritaria sin apenas oponer resistencia.

Las advertencias de Arturo Pérez-Reverte toman forma con cada nueva medida que se toma desde el Gobierno socialista-comunista. Sí, ese que tiene a la Guardia Civil trabajando para “minimizar ese clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno”. Al menos, así lo reconoció el responsable de la Benemérita, a pesar de que fue rápidamente censurado por Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.

Una situación que hizo a Pérez-Reverte estar aún más seguro de su afirmación: “Visto y oído lo de ayer, perdonen ustedes que insista”.

¿Un último intento?

La advertencia del reconocido escritor puede ser un último intento antes de ‘tirar la toalla’.

El reconocido escritor mostró su indignación con las nuevas generaciones el pasado 14 de abril, cuando en el marco de la conmemoración de la II República se topó con un desafortunado ‘tweet’ de un joven de 16 años.

El adolescente afirmaba, totalmente convencido de que los libros de historia de apoyaban, que “como la derecha perdió la guerra civil, ahora no puede ya ocultar su rencor». Una afirmación que supuso la ‘gota que derramó’ la paciencia de Pérez-Reverte. A pesar de que el periodista destaca por no tener pelos en la lengua, no gastó tiempo ni esfuerzo en corregir al joven de 16 años, sino que publicó un mensaje donde mostraba que estaba por ‘tirar la toalla’.

😂😂😂 «Como la derecha perdió la guerra civil, ahora no puede ya ocultar su rencor», necesitamos otra reforma educativa 😂😂😂, vamos a dejarlo que me parto…

— elcomedianteXXI (@ElcomedianteX) April 14, 2020

A través de su cuenta de Twitter, Pérez-Reverte afirmó que: “Leído hoy a un joven de 16 años: ‘Como la derecha perdió la guerra civil, ahora no puede ya ocultar su rencor’. Creo que para algunos es hora de irnos despacio sin dramatismos hacia la salida. Quizá, como los barbaros de Cavafis, el coronavirus sea una solución, después de todo».

Sus palabras han calado con fuerza dentro de un grupo de la sociedad que comparte con pena la preocupación por el profundo desconocimiento que muchos jóvenes tienen de lo que sucedió durante la II República y la Guerra Civil, así como por el peligro que esta ignorancia conlleva para las generaciones futuras. No en vano, corren el peligro de llegar a ser fácilmente manipulados por ideologías extremistas.