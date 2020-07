El socialista Miguel Sebastián sentencia al ‘icono pop’ del coronavirus: «Fernando Simón debería pedir perdón»

Resulta extraño escuchar a un socialista tarifar en contra de Fernando Simón, pero siempre hay excepciones a la regla general.

De hecho, tiene mérito que el exministro de Industria con José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, quien en 2007 se postulase como candidato a alcalde de Madrid frente a Alberto Ruiz-Gallardón, haya podido emitir su crítica en el mismo medio que hace una semana, el 5 de julio de 2020, ofrecía una imagen icónica del director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Este 12 de julio de 2020 Sebastián es entrevistado en la contraportada de El País y desde el primer momento ya se nota que no tiene en la mejor consideración al doctor Simón:

Con buen rollo no se acaba con el virus. Quizás el mensaje más cenizo ha sido con la desescalada. Al principio fueron muy lentos por la presión para no confinar y en la desescalada, muy rápidos por la presión para desconfinar.

Lamenta las críticas recibidas por, siendo el exministro un reputado economista, haber dado su opinión sobre la pandemia del coronavirus:

He llegado a soñar con esto, porque algunos días me he acostado jodido. ¿Sabes lo que más me jodía? Cuando decían: ‘¿Qué hace un economista hablando de pandemias?’. ¿Por qué un economista no puede hablar de epidemias cuando es un fenómeno matemático y estadístico que tiene un gran impacto sobre la economía?

Llega a reconocer que le han llamado esa palabra despectiva de ‘cuñado’ o ‘cuñao’ y que sirve para definir a esa persona que va por la vida de sabelotodo:

Sí. Esto me ha costado muchos disgustos y discusiones durísimas con amigos muy queridos, y casi pierdo la amistad con ellos.

Cree que dentro del equipo de expertos confeccionado por el Gobierno de Sánchez debería de haber habido un matemático

He consultado si había algún matemático o algún estadístico en el equipo y no había. Y bastaba con un estudiante de tercero o cuarto. Ya en febrero, a los alumnos a los que enseñaba crecimientos exponenciales les ponía ejercicios sobre el coronavirus. Los chinos ya venían a clase con mascarilla, por cierto. Claro que no es tan sencillo, porque tienes que tomar medidas drásticas que afectan a la economía y la presión es durísima. Pero el Gobierno reaccionó tarde.

El periodista recuerda a Sebastián que está criticando a un Ejecutivo que despierta precisamente sus simpatías políticas, a lo que el exministro responde que él no va en contra de Sánchez, sino que está intentando poner su granito de arena para ayudar:

Es que yo no hacía esto en contra del Gobierno socialista, al revés, lo hacía para ayudarle, porque me daba muchísima rabia que tuviera la mala suerte de que le estallara otra vez una crisis que venía de fuera y le afectara en su reputación. Me hubiera gustado que, al principio sobre todo, lo hubiera hecho mejor, pero creo que el Gobierno se fio de un grupo de personas que se equivocó. Y la gran diferencia es que el Gobierno ha pedido perdón y los que se equivocaron, no. Eso me duele.

Y deja bien claro quién es el verdadero culpable: