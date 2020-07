Fernando Simón, pescado haciendo surf en Portugal en plena oleada de rebrotes de coronavirus

Rosa Díez dijo de él que «da mucho asco».

Y esa aseveración de la que fuera fundadora de Unión, Progreso y Democracia fue dicha sin conocer lo que este 19 de julio de 2020 lleva el diario ABC sobre Fernando Simón.

El director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias ha sido pescado, nunca mejor dicho, en la costa de Portugal practicando surf.

Sin duda, el ‘experto’ del coronavirus del Gobierno de Pedro Sánchez tiene la extraña habilidad de dar la nota en el peor momento posible, amén de tomar a la ciudadanía por menor de edad.

Porque Simón, que puede hacer en su tiempo libre lo que estime necesario, tiene que ser consciente del cargo que ocupa y que los mensajes que lanza en un atril no solo son de obligado cumplimiento para el conjunto de los habitantes de España, sino que él debería de ser el primero en dar ejemplo.

Y, claro está, cuando recomiendas desde la sala de prensa del Ministerio de Sanidad que se deberían de limitar e incluso postergar desplazamientos innecesarios en plena oleada de los rebrotes por el Covid-19, no es lo más oportuno agarrar la tabla de surf y desplazarte cientos de kilómetros para practicar ese deporte en Carrapateira, en el Algarve. Un lugar alejado de los focos pero donde una ciudadana española cazó al epidemiólogo.

De hecho, gracias a la curiosidad de esta persona que se quedó inicialmente sorprendida con la presencia de Simón en esa zona de Portugal fue cuando se desató todo el escándalo. El propio ‘experto’ reconoció a esta española que:

Aquí seguro que no me reconoce nadie.

El problema para el director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias es que en una de sus últimas comparecencias en la semana del 13-19 de julio de 2020 había aconsejado a los ciudadanos no realizar desplazamientos innecesarios para, de esa manera, controlar los rebrotes que se estaban produciendo por el Covid-19.

Sin ir más lejos, Cataluña cerró el 18 de julio de 2020 con unos datos terroríficos, por encima de los más de 1.200 positivos nuevos, casi 900 de ellos en la zona metropolitana de Barcelona.

Simón siempre se ha reconocido un aficionado a actividades deportivas de cierto riesgo. Así se expresaba a finales de abril de 2020 en la revista ‘Desnivel‘:

Mi trabajo es muy intenso, son muchas horas que exigen concentración. El rato que estoy escalando me olvido de todo. Cuando era joven me gustaba hacer windsurf, piragüismo y vela en los pantanos de Zaragoza, pero cuando llegué a Madrid no podía practicar mis deportes habituales.