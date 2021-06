Sánchez, acorralado por su hemeroteca en vísperas de la gran protesta en Colón contra los indultos a los golpistas

Son apenas 20 segundos de vídeo, pero más elocuentes no pueden ser.

A poco más de 24 horas para que España entera grite a los cuatro vientos que no a las artimañas de Pedro Sánchez para poner en la calle a los golpistas catalanes del 1-O, la hemeroteca le juega una mala pasada al presidente del Gobierno.

El líder socialista, acostumbrado a mentirse a sí mismo, tampoco tiene empacho alguno en hacerlo con el resto de los ciudadanos.

Considera ‘su sanchidad’ que el personal debe tener memoria de pez y que, por tanto, se olvidará de un día para otro de lo que le había prometido.

Y con el tema de los indultos, Pedro Sánchez, un lejano 2014, decía esto a la hora de no conceder esta figura de manera indiscriminada:

Ahora, sin embargo, al presidente del Gobierno le han entrado las prisas por conceder esos indultos, aunque sea forzando la maquinaria judicial y pasando por encima de ella si fuera preciso.

Tanto es así, que en la gira latinoamericana emprendida en esta semana del 7 al 13 de junio de 2021 ha intentado vender los beneficios que tendrían los indultos a los golpistas catalanes y lo fundamental que supondría para la distensión con el separatismo la presencia de Oriol Junqueras en la mesa de diálogo:

Para Pedro Sánchez, lo importante es borrar del subconsciente de los españoles la intentona golpista perpetrada por los separatistas catalanes un 1 de octubre de 2017:

No duda el mandatario español en abusar de términos como comprensión y magnanimidad para convecer a los ciudadanos de que hay que soltar sí o sí a los golpistas:

Y esto dice sobre Oriol Junqueras y la petición de la parte secesionista de que sea uno de los interlocutores imprescindibles en esa mal llamada ‘mesa de diálogo’:

No me gusta vetar a nadie, desde el punto de vista de una declaración pública pero creo que todos somos muy conscientes de que estamos hablando de una mesa entre gobiernos. Pero, reitero, no empezamos bien si respondo si esta persona tiene que estar o no.