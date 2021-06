La trola de Sánchez sobre su ‘paseito’ con Biden: En 29 segundos hablamos de Defensa, Latinoamérica y agenda progresista

Pedro Sánchez está intentando convertir su ‘paseito’ con Joe Biden en un encuentro de gran magnitud.

A pesar de que el presidente de Estados Unidos se mostró incómodo y desinteresado en hablar con el líder del PSOE, el socialista afirma que 29 segundos fueron más que suficientes para abordar los lazos militares entre ambos países, la situación en América Latina y la agenda progresista.

El chiste se cuenta solo…

Sin embargo, Sánchez así lo afirmó en su respuesta a los medios de comunicación tras la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza, donde intentó restarle importancia a lo breve del encuentro asegurando que no lo “cronometró”.

“No tengo un cronómetro de cuánto me he reunido o no con el presidente de EEUU”, ha dicho sobre la breve duración del encuentro. Sin embargo, resulta curioso, ya que tuvo que disparar los diversos temas en solo cuestión de segundos para abarcar todos los puntos que él mismo presume.