El ‘zasca’ de la Embajada de EEUU a Sánchez por su colegueo con el chavismo y castrismo

La Administración de Joe Biden sigue dándole palos al Gobierno de Pedro Sánchez por sus peligrosas alianzas con las dictaduras de Venezuela y Cuba.

El encargado de negocios de Estados Unidos, Conrad Tribble, aprovechó su participación en el seminario ‘Las relaciones España-Estados Unidos: desafíos y amenazas comunes en la era de la competición entre grandes potencias’ para darle un toque de atención al líder del PSOE.

Siguiendo el varapalo protagonizado por el Senado de Estados Unidos, Tribble pide a Sánchez asumir un «papel mayor» en la escena internacional, especialmente en lo que se refiere a América Latina.

«Más España por favor», ha reclamado el máximo representante estadounidense en Madrid, quien ha confiado en que «muy pronto» la nueva embajadora designada por Joe Biden, Julisa Reynoso, pueda incorporarse a su puesto tras conseguir la luz verde del Senado.

En el nombramiento de Reynoso quedó demostrado el gran rechazo que existe en el Senado de Estados Unidos a Pedro Sánchez.

El primero en desencadenar el festival de reproches contra las políticas de Pedro Sánchez fue el senador demócrata Robert Menéndez:

Estoy profundamente preocupado de que España haya tomado puntos de vista que están fuera de la democracia y las provisiones de derechos humanos que esperamos de un aliado de la OTAN. Hay que centrarse en revertir las tendencias antidemocráticas del Gobierno español en relación con América Latina.

Reynoso no solo acató lo expuesto por Bob Menéndez, sino que además añadió de su cosecha que:

Obviamente dada su presencia y su importante papel en la UE con respecto a América Latina y el Caribe, les exhortaré a ser mucho más claros y transparentes y a mantener el mismo estándar en términos de rendición de cuentas con respecto a las violaciones de derechos humanos y la falta de libertad y transparencia en Cuba y Venezuela, como en otros países. Creo que España puede hacer mucho más.

De hecho, existe honda preocupación entre los legisladores estadounidenses a la hora de ver la deriva que ha tomado el Gobierno socialcomunista de España y como en julio de 2021 Sánchez y los suyos se negaron a firmar un comunicado en el que se condenaban firmemente las atrocidades del régimen dictatorial de Cuba frente a las manifestaciones que reclamaban la democracia en la isla caribeña.

El propio Menéndez era bien claro en este aspecto:

Estoy profundamente preocupado cuando veo las acciones del Gobierno de España en lo que respecta a Cuba y su falta de voluntad para unirse a nosotros en aquella declaración global. Me parece que los españoles se preocupan más por sus hoteles e inversiones que por la democracia y los derechos humanos. Me preocupa ver qué papel están jugando los españoles también en Venezuela, que es un cáncer en el hemisferio occidental. Y podría seguir hablando de otros lugares también, porque los españoles no han sido próximos a nosotros, y no solo es que no sean próximos, sino que parecen ser nuestros contrarios en nuestro propio hemisferio.