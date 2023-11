Los 10 momentos más bochornosos de la nueva ministra Mónica García, más ‘mema’ que nunca

Pedro Sánchez sacó nuevo Gobierno este 20 de noviembre de 2023 como el que saca una nueva temporada de ropa. Y ya se sabe, siempre aparecen prendas que no compra ni Dios. Pues este es el caso.

Porque lo del macarra Óscar Puente o la ‘mema’ Mónica García como ministros, en un primer vistazo, no lo compra nadie. Pero a estos se les ve venir de lejos, tan fanfarrones, no como otros más dañinos que también tendrán cartera: leninistas, castristas, antisemitas… ¡Hay de todo, señora!

Pero nos vamos a centrar aquí, por no diversificar tanto el género, en la exportavoz de Más Madrid en la Asamblea: la señora García.

Ya saben que es médico, ¡cómo para no saberlo con la cantidad de veces que lo ha dicho! Debe ser de esos médicos plomos que no hablan de otra cosa más que de sí mismos. También es madre, otro rasgo que repetir a cada paso. También está forrada, algo que parece imprescindible para ser ministro socialista. También, durante un tiempo, estuvo cobrando dos sueldos de manera bochornosa. Pero ninguna de todas esas cosas está siquiera entre la lista de los 10 momentos más bochornosos de Mónica García en público. Que en privado los tendrá a borbotones.

Y es que desde que fue nombrada portavoz en la Asamblea madrileña en junio de 2021 ha tenido tiempo para mucho.

1. Un clásico. El más lamentable. Perreando en la Cadena SER. Y perreando mal. Dando vergüenza ajena.

2. Aquí podría ya entrar cualquier hit de García en la Asamblea, pero por hilar lo anterior, el día que Isabel Díaz Ayuso se rió ante todos los madrileños del perreo nefasto: «Pasas del look ‘pepero’ con Ana Rosa al perreo en la SER».

3. Un gran resumen propio de imbecilidades, un autozasca de libro jamás antes visto, nos lo facilitó la propia protagonista en mayo del 22. Vean:

«Lo que ha dicho [Ayuso] sobre mí: que estoy desesperada, que tengo la cara mustia, que sonría un poco más, que tengo cara de alquilo, que me hago tirabuzones paperos en el pelo, que si bailo o dejo de bailar, que si como esto o lo otro y que si trabajo más o menos. Pero con la que ha cruzado todos los límites fue la semana pasada cuando dijo que venía aquí a hacer terapia porque en mi familia no me aguantaban. […] Y le voy a enumerar las cosas con las que usted ha respondido a mis preguntas: «Bildu, bolivarianos, capillas, Cuba, dictadura, entrecot, ETA, liberados sindicales, okupas, el Papa, Phoskitos, pistolas, rebequita en misa y Venezuela»».