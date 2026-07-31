¡Alerta! El efecto llamada funciona y los servicios de información españoles avisan de que miles de jóvenes de todo Marruecos se dirigen a la frontera

La escena se repite como un inquietante déjà vu en la frontera del Tarajal: grupos de jóvenes marroquíes, con mochilas ligeras y teléfonos móviles, se dirigen hacia Ceuta convencidos de que esta vez lograrán cruzar.

En apenas 24 horas la cifra es de 50.000. Casi todos, hombres jóvenes y fornidos. Se pueden imaginar cómo ha sido la noche en las calles de Ceuta.

Una imagen que, detallada por los servicios de información españoles y recogida por El Confidencial en su reportaje sobre la nueva oleada de jóvenes hacia la ciudad autónoma, proporciona un contexto necesario para comprender esta crisis de extrema gravedad.

Los servicios de información han detectado miles de jóvenes en grandes ciudades marroquíes —desde Casablanca hasta Tánger, pasando por Tetuán— que se mueven hacia el norte con un propósito claro: llegar a Ceuta, ya sea por mar o saltando la valla fronteriza. Y es que el efecto llamada, funciona.

Las Fuerzas de Seguridad alertan de que esta oleada podría aumentar en cuestión de horas si Marruecos no refuerza su control en la frontera, que ya se ha visto desbordada en los últimos días por entradas masivas. Esta advertencia no es baladí: Ceuta está enfrentando la mayor presión migratoria, varias decenas de miles de personas no es moco de pavo.

Una crisis migratoria que recuerda a 2021

La memoria política en Ceuta, aunque corta, es intensa. Muchos de los responsables locales establecen comparaciones entre la situación actual y la crisis de mayo de 2021, cuando cerca de 10.000-14.000 personas cruzaron en menos de una semana desde Marruecos, muchas de ellas a pie bordeando el espigón, otras nadando. Hoy las cifras son inferiores, pero el patrón es reiterativo:

Entradas constantes por mar, aprovechando la niebla y las temperaturas cálidas

Grupos organizados convocados a través de redes sociales con el fin de saltar la valla de Castillejos

Saturación del CETI y de los dispositivos de acogida en la ciudad autónoma

La principal diferencia radica en el contexto jurídico y político actual. La reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente ha sido señalado por analistas y autoridades como uno de los factores que han provocado este repunte de intentos de llegar a Ceuta. Además, la economía en Marruecos ha dejado a más de un millón y medio de jóvenes fuera del sistema educativo y laboral, creando un caldo de cultivo ideal para que la “aventura Ceuta” se convierta en un objetivo vital.

Al mismo tiempo, medios y expertos sugieren que estamos ante una nueva etapa de tensión diplomática con Marruecos, marcada por acusaciones cruzadas sobre el uso estratégico de los flujos migratorios. Algunos analistas han llegado a calificar esto de “guerra híbrida”, aludiendo a la habilidad de Rabat para gestionar el flujo fronterizo según la naturaleza de su relación con Madrid. Aunque la expresión es impactante, en la práctica se trata de decisiones muy concretas: más o menos patrullas marítimas, y una mayor o menor presencia de fuerzas auxiliares marroquíes en la zona de Castillejos.

Respuesta del Estado: entre la emergencia y el cálculo político

En Madrid, la advertencia de los servicios de información se produce en medio de un debate incómodo: hasta qué punto reforzar la frontera sin convertir a Ceuta en un símbolo del cierre y qué mensaje transmitir a Rabat sin repetir el episodio de 2021. La Ciudad Autónoma, por su parte, ha solicitado la declaración de emergencia nacional y la creación de un mando único que coordine Interior, Defensa y Migraciones. Hasta el momento, el Gobierno central responde con un incremento de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, además de comprometerse a “agilizar la entrega” de los migrantes que logren ser devueltos a Marruecos.

En la práctica, el Estado enfrenta tres frentes simultáneos:

Operativo : fuerzas de seguridad “desbordadas”, según los sindicatos policiales, y dispositivos de Salvamento Marítimo operando al límite de su capacidad.

: fuerzas de seguridad “desbordadas”, según los sindicatos policiales, y dispositivos de Salvamento Marítimo operando al límite de su capacidad. Humanitario : un sistema de acogida congestionado, con centenares de personas durmiendo en condiciones precarias y una creciente cantidad de menores no acompañados.

: un sistema de acogida congestionado, con centenares de personas durmiendo en condiciones precarias y una creciente cantidad de menores no acompañados. Político: presión por parte de la oposición para endurecer la política migratoria, mientras ONG y sectores progresistas critican el riesgo de vulnerar derechos fundamentales.

El Gobierno también debe articular su discurso en el ámbito internacional. Mientras medios marroquíes afirman que hay un intento de “desprestigiar” a su país mostrando a sus jóvenes como una ola incontrolada, la prensa europea presenta a Ceuta como un laboratorio de las contradicciones que caracterizan la política migratoria española y comunitaria.

Jóvenes, redes sociales y la “ruta Ceuta”

Detrás de los fríos números, se encuentran historias muy concretas. Los reportajes en la frontera de Castillejos revelan grupos de jóvenes de entre 18 y 25 años, muchos de ellos provenientes de ciudades distantes, que creen firmemente que el cruce es posible. Muchos no han pisado una patera en su vida: la “ruta Ceuta” se ha convertido en una opción accesible y directa, nadando o saltando la valla, impulsada por vídeos virales en redes sociales en los que otros jóvenes celebran, con gestos de triunfo, su llegada a la playa de Ceuta.

Tablas como esta resumen el perfil predominante:

Elemento Características más frecuentes Edad 15-30 años, mayoría varones, pero con presencia creciente de chicas Procedencia Norte de Marruecos: Castillejos, Tetuán, Tánger, Alhucemas Vía de entrada A nado rodeando el espigón, o salto de valla en Castillejos Motivación Salir de la precariedad, apoyar económicamente a sus familias

Las redes sociales están jugando un papel dual: actúan como megáfono y como brújula. Medios en Marruecos las identifican como el motor de las convocatorias masivas hacia la frontera, donde se difunden en tiempo real rutas, puntos de encuentro y supuestas “ventanas” de menos vigilancia. En España, los servicios de información las supervisan con minuciosidad, conscientes de que un vídeo viral puede atraer, en pocas horas, a miles de personas a la línea fronteriza.

Paradojas de una frontera en tensión

La crisis produce una serie de datos y escenas que ilustran la complejidad del fenómeno:

La televisión pública marroquí llegó a señalar 30.000 entradas en 24 horas , cifra que las autoridades españolas consideran exagerada y la han desmentido.

, cifra que las autoridades españolas consideran exagerada y la han desmentido. En Ceuta, la proporción actual de menores no acompañados tutelados ha alcanzado un récord histórico, con uno por cada 153 habitantes.

tutelados ha alcanzado un récord histórico, con uno por cada 153 habitantes. El fenómeno del taró , esa niebla veraniega tan característica de Ceuta, se ha convertido en un aliado involuntario de los migrantes: reduce la visibilidad y dificulta su interceptación en el mar.

, esa niebla veraniega tan característica de Ceuta, se ha convertido en un aliado involuntario de los migrantes: reduce la visibilidad y dificulta su interceptación en el mar. Algunos jóvenes marroquíes llegan a Castillejos desde ciudades como Casablanca , a más de 400 kilómetros de distancia, guiados solo por referencias de TikTok y la firme creencia de que “nadando se llega”.

, a más de 400 kilómetros de distancia, guiados solo por referencias de TikTok y la firme creencia de que “nadando se llega”. Mientras Ceuta aboga por cerrar la frontera “de forma urgente”, en Melilla las entradas irregulares apenas suman unas pocas centenas, lo que resalta el carácter casi exclusivo de la ruta ceutí en este episodio.

De este modo, Ceuta, una ciudad de poco más de 80.000 habitantes, vuelve a convertirse en el epicentro de un conflicto que mezcla geopolítica, juventud desencantada y decisiones judiciales; una frontera en la que unos buscan comenzar de cero y otros intentan evitar que todo vuelva a estallar.