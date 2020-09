El abogado purgado por Iglesias se derrumba ante el juez al relatar el «acoso» de la «guerrilla» de Podemos: «Temo por mi integridad»

José Manuel Calvente, el ex abogado de Podemos citado a testificar en el ‘caso Dina‘, se ha derrumbado en el interrogatorio y, según cuenta El Mundo, no ha podido evitar las lágrimas al relatar el acoso de «la guerrilla de Podemos«.

Calvente ha llegado a asegurar que teme «por su integridad física» por la «incitación al odio» que hay contra su persona por parte de los círculos afines de Podemos, entre los que se encontrarían ‘La última hora’, el digital que dirige Dina Bousselham.

El juez del ‘caso Dina’, Manuel García Castellón, ha tomado nota de lo sucedido y ha decidido enviar a un juzgado la denuncia de acoso por parte del partido morado a su exabogado.

Si Podemos dice que no hay nada en el caso Dina y la financiación ilegal, ¿por qué acusaron falsamente a Calvente de acoso sexual? — Pastrana (@JosPastr) September 10, 2020

José Manuel Calvente: «Me amenazan en Twitter»

Antes de hacerlo ante el juez, Calvente ya relató su calvario en redes sociales: «Me insultan, me acosan, me amenazan en Twitter. Tergiversan mi declaración judicial en sus medios afines, recortándola hasta el infinito. Una campaña perversa para que calle ante la Audiencia Nacional en septiembre. No me conocen, seguiré hasta el final. Y la verdad se sabrá.»

Me insultan, me acosan, me amenazan en Twitter. Tergiversan mi declaración judicial en sus medios afines, recortándola hasta el infinito. Una campaña perversa para que calle ante la Audiencia Nacional en septiembre. No me conocen, seguiré hasta el final. Y la verdad se sabrá. — José Manuel Calvente Redondo (@JosManCalvente) August 13, 2020

El llamado ‘caso Dina’, un montaje de Podemos

Calvente sigue asegurando que el ‘caso Dina’ es un montaje.

El letrado se ha ratificado en las palabras que ya dijo en su día: «El caso Dina era un montaje y como yo podía desmontarlo, me intentaron joder la vida acusándome falsamente de acoso sexual».

«Lo sabía», ha repetido Calvente en relación a Pablo Iglesias.

Calvente se ratifica en su intención de hacer ver que fue la propia Bousselham quién difundió voluntariamente mensajes que luego salieron en los medios, como el famoso de Iglesias contándole a Monedero que «azotaría a Mariló Montero hasta que sangrase».

En la entrevista con El Mundo, Calvente ya avanzó esta versión:

Le dijimos [a Dina Bousselham] que era un tema privado que no se lo podíamos llevar desde el partido. Dejamos muy claro que ese asunto no se podía mezclar con Podemos

Por lo demás, el sospechoso fiscal Ignacio Stampa, en el punto de mira por tener una relación con la abogada de Iglesias, Marta Flor, no ha estado presente en la declaración y ha sido sustutido por el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón.

En la declaración han estado presentes como acusación popular Vox y la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege.