‘El Pollo’ Carvajal dará al juez las pruebas de los ‘chanchullos’ chavistas de Zapatero

Hugo ‘El Pollo’ Carvajal está ‘picoteando’ con fuerza a la izquierda española.

El exjefe de los Servicios de Contrainteligencia chavista, que ya denunció a la Audiencia Nacional las irregularidades de Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, ahora acorrala a un histórico del PSOE: José Luis Rodríguez Zapatero.

Carvajal admitió estar dispuesto a entregar al juez Manuel García-Castellón las pruebas de los ‘chanchullos’ chavistas de Zapatero. En concreto, del pago de comisiones y otras irregularidades en varios contratos de venta de armas de España a la Venezuela de Hugo Chávez.

Se tratan de la venta de fragatas, patrulleras, aviones militares (este último contrato se firmó, pero no se llegó a ejecutar por el veto de EEUU) y material antidisturbios, que el Gobierno venezolano ha utilizado para reprimir brutalmente las manifestaciones organizadas por la oposición.

Las acusaciones se conocen justamente después de que el exjefe de la Contrainteligencia chavista admitiera que Juan Carlos Monedero habría recibido un pago de 200.000 euros para financiar de manera irregular al partido de Pablo Iglesias.

Ante la Audiencia Nacional que Unidas Podemos recibió pagos de la petrolera estatal venezolana PDVSA a cambio de unos informes de asesoría carentes de contenido.

Carvajal relacionó esos supuestos pagos de PDVSA a cargos de la formación morada con el saqueo de la petrolera estatal venezolana, hecho que ya está siendo investigado por la Justicia española y que tiene derivaciones en varios procedimientos activos en estos momentos.

Zapatero se ‘hizo de oro’ en Venezuela

No es la primera vez que vinculan a José Luis Rodríguez Zapatero con la corrupción y los negocios turbios del régimen chavista. No en vano, el expresidente del Gobierno lleva años ‘trabajando’ como embajador de la dictadura bolivariana en el extranjero, pese a las denuncias de violaciones de Derechos Humanos, falta de libertad de expresión, torturas y otras barbaridades.

El expresidente de España está enriqueciéndose a partir de uno de los negocios, junto al narcotráfico, más polémicos del régimen chavista.

Así lo desveló una de las personas más cercanas al líder del PSOE, la colombiana Piedad Córdoba durante una entrevista realizada por el analista Juan Manuel Ospina. Un negocio que explicaría el constante interés del socialista español por defender a la dictadura de Nicolás Maduro, así como de enfrascarse en diálogos que solo benefician al chavismo para perpetuarse en el poder.

“Se lo dije a Rodríguez Zapatero, yo no entiendo esto [la construcción chavista de grandes estadios de béisbol para beneficio personal o del régimen] y me dijo: ‘a todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por lo nacional [de la mano de la dictadura], nos llega por acá… por ejemplo, acabamos de comprar implementos para minería en China y estamos explotando’”, delató la colombiana que se vio vinculada con los negocios ilegales de las FARC.

Incluso, Piedad Córdoba admitió que es un negocio rentable para el expresidente español: “nos va bien, porque todo el mundo quiere el oro de aquí”. Ante lo beneficioso de sacar el oro venezolano para beneficio propio, la colombiana admitió que también pidió a Delcy Rodríguez que le diese su propia mina de oro para poder “ayudar” a los colombianos. Sin embargo, no termina de explicar si su petición tuvo o no éxito.