Las claves del juicio al hermano de Pedro Sánchez en la Audiencia Provincial de Badajoz: guía para no perderse

Pedro Sánchez no para de llevarse disgustos. Ni de acumular escándalos de corrupción.

Hoy comienza el juicio a su hermano, David Sánchez, en la Audiencia Provincial de Badajoz. Además, también tendrán que sentarse en el banquillo el expresidente de la Diputación de Badajoz y ex secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, así como otras nueve personas señaladas en la causa por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Como los escándalos y procesos judiciales que cercan al presidente del Gobierno son tantos y tan extensos, aquí ofrecemos las claves de un proceso durísimo para el hermano del músico, que fue presuntamente enchufado gracias a quién era su familiar.

Como a Pedro Sánchez le encanta ‘hacer historia’, hay que resaltar que es el primer familiar directo de un presidente del Gobierno en activo procesado. Para sumar más ignominia al asunto, lo está por cargos relacionados con el nepotismo y el enchufismo.

1. El ‘caso Azagra’

El nombre del escándalo es ‘caso Azagra’ debido a que el nombre artístico de David Sánchez Pérez-Castejón es David Azagra.

2. Lo que se juzga

El punto central del caso es si la Diputación de Badajoz amañó el contrato de coordinador de actividades musicales de los conservatorios que obtuvo David Sánchez entre 2016 y 2017; el cambio de nombre del cargo a jefe de la Oficina de Artes Escénicas entre 2022 y 2023; y si hubo ‘enchufe’ en la contratación de Luis Carrero, amigo de Sánchez, en enero de 2024.

3. Los acusados

Pese a que en la causa destacan el hermanísimo David Sánchez y el ex secretario general del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo, hay otras nueve personas imputadas.

Ellos son: el amigo de Sánchez, Luis Carrero; el diputado delegado del Área de Cultura, Ricardo Cabezas Martín; los exdiputados de la misma área Francisco Martos y Cristina Núñez; y los trabajadores provinciales Juana Cintas Calderón, Manuel Candalija, Emilia Parejo y Félix González. También figura Elisa Moriano, que ya no forma parte del organismo.

4. El presunto enchufe

El hermano de Pedro Sánchez llegó a la Diputación en junio de 2017. El ente creó el puesto de coordinador de actividades musicales de los conservatorios de Badajoz a finales de 2016 y lanzó la convocatoria en 2017. El tribunal encargado de elegir al candidato estimó que era «el más idóneo para desempeñar el referido puesto», debido a su currículo y a sus propuestas en la entrevista realizada.

David Sánchez es licenciado en Económicas. También tiene matrícula de honor en la cátedra de Composición Musical y Dirección Operística en el conservatorio de San Petersburgo. Según ha detallado, habla ruso, inglés e italiano, y maneja francés y alemán.

Sin embargo, el hermano del presidente no tenía vínculos con Extremadura, pero se impuso a otros diez aspirantes que sí los tenían. Además, en su recordada declaración ante la jueza Beatriz Biedma —en la que afirmó no saber dónde estaba su despacho— aseguró que encontró la oferta de empleo en internet mientras buscaba trabajo tras culminar un máster en Milán.

Pero no solo se juzga su presunto enchufe, sino también si hubo un trato de favor, con el organismo público acomodando las condiciones a las preferencias del hermanísimo —en la comisión del Senado trascendió que no había registro horario de su actividad—, el cambio de la plaza de coordinador a jefe de la Oficina de Artes Escénicas y la contratación de su amigo personal Luis Carrero, que le llamaba cariñosamente «hermanito».

5. La plaza

El cargo creado era un puesto de alta dirección en el que se aplicaba el procedimiento de libre designación por parte del presidente de la institución. En caso de cese, no conllevaba indemnización. El salario establecido era de 41.231,27 euros brutos anuales en 2017.

En su último año en el cargo, Sánchez cobró 57.627,07 euros brutos debido a las actualizaciones salariales anuales.

Un aspecto llamativo es que no hay certeza sobre quién impulsó la iniciativa para restablecer la plaza. La Diputación había eliminado el cargo diez años antes, después de que el titular se jubilara. Sin embargo, en 2017 volvió a convocarse el puesto pese a que el director del Conservatorio Bonifacio Gil incidía en que no era urgente ni prioritario y que prefería incorporar a un profesor de piano.

También es relevante que el propio Gallardo, en 2016, trasladó a la directora del Área de Cultura, Elisa Moriano, que el aumento de personal propuesto de cara a los presupuestos del siguiente ejercicio era excesivo. Además, entre los cargos propuestos no figuraba un coordinador de conservatorios, pero a los pocos días se intercambiaron mensajes para la creación del puesto.

6. La denuncia

Siete años después de su contratación, Manos Limpias presentó una querella por presunto fraude contra el hermano del presidente y el expresidente de la Diputación Miguel Ángel Gallardo. Al proceso se sumaron como acusaciones populares Abogados Cristianos, Hazte Oír, Iustitia Europa, Liberum, PP y VOX.

En la denuncia, los de Miguel Bernad señalaban que Sánchez no acudía a trabajar, que tenía un patrimonio desproporcionado y que podría estar defraudando a Hacienda debido a que residía en la localidad portuguesa de Elvas.

Durante la instrucción de la causa, la UCO y la Agencia Tributaria no encontraron irregularidades ni en el patrimonio ni en la relación con Hacienda. En sus informes concluyeron que residir en Portugal no generaba conflicto con ser empleado público de la Diputación de Badajoz debido a que tributaba bajo el régimen del impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR) y no por el IRPF.

7. El papel de Pedro Sánchez

En el momento en que su hermano obtuvo el puesto, Sánchez era secretario general del PSOE. Venía de perder las elecciones de diciembre de 2015 —en las que el PSOE obtuvo 90 escaños, 20 menos que en los anteriores comicios— y de obligar a repetirlas al año siguiente —cuando bajó a 85 escaños, el peor resultado del PSOE en la actual democracia—, ya que no se abstuvo para permitir que Rajoy formara gobierno. Tras esas elecciones, fue ‘invitado a irse’ del partido después de un intento de pucherazo en el Comité Federal de octubre de 2016.

Sin embargo, en mayo de 2017 —un mes antes de la contratación de David— volvió a convertirse en secretario general de los socialistas tras ganar las primarias. El puesto que ocupó su hermano se convocó en el Boletín Oficial de la Provincia el 19 de mayo de 2017. El PSOE extremeño mostró su apoyo a Susana Díaz en las primarias, por lo que el presunto enchufe podría haber sido una prebenda para congraciarse con el nuevo líder.

8. El juicio

El caso ha sido convulso no solo por el hecho de juzgar al hermano del actual presidente del Gobierno. Una vez que la investigación apuntaba a terminar en juicio, Miguel Ángel Gallardo se convirtió en diputado autonómico tras provocar la renuncia de cinco socialistas que estaban por delante de él en la lista. La maniobra, con la que buscaba aforarse, fue desestimada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que estimó que había cometido fraude de ley.

Por tanto, el caso se juzga en la Audiencia Provincial. Los magistrados serán José Antonio Patrocinio Polo (presidente), Emilio Serrano —ponente de la sentencia— y Dolores Fernández Gallardo.

El juicio comienza hoy, 28 de mayo, y se prolongará hasta el 4 de junio, cuando declararán tanto David Sánchez como Gallardo.