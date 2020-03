La última negligencia de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus cuesta vidas

Pedro Sánchez está proyectando peligrosamente a nivel mundial la imagen de un presidente de Gobierno chapucero al que la crisis de la epidemia por el coronavirus le ha superado de lleno.

El inquilino de La Moncloa no estaba en la jornada del 26 de marzo de 2020 para dar explicaciones sobre el gran timo al que ha sometido a los profesionales y a los pacientes de la sanidad española y mandó a su ministro del ramo, Salvador Illa, a dar la cara y a explicar por qué al Ejecutivo le han dado el timo del tocomocho.

El diario El Mundo, en un editorial verdaderamente duro, ajusta las cuentas con el gabinete socialcomunista, al que le recuerda que lo de los tests rápidos es solo una más de las pifias cometidas a cuenta de la gestión de la pandemia en nuestro país:

Subraya el editorialista que el Gobierno optó por hacer oídos sordos a las advertencias sanitarias y peor aún ha sido conocer que al Ejecutivo le han timado en la compra de los «fiabilísimos» tests rápidos a los que Sánchez se agarraba tan forma tan campanuda al igual que necia:

Porque encima lo peor de todo es que el presidente insistió en la idea de que esas pruebas contaba con la plena homologación y todas las garantías sanitarias:

Por mucha unidad que reclame Sánchez, es imposible no escandalizarse ante semejante chapuza. Porque ese material defectuoso que a Sanidad le colocó una compañía china no homologada es el material con el que deben trabajar nuestros médicos y enfermeros en unas condiciones extenuantes, con los hospitales al borde del colapso y con la mayor proporción de personal sanitario contagiado del mundo. Tratando de corregir su pasividad inicial y aprendiendo al fin del ejemplo coreano, el propio Sánchez presumió el sábado de «las garantías sanitarias» de los «test homologados».

Por supuesto, el primer responsable y quien ya queda señalado es el ministro de Sanidad, Salvador Illa:

El pasado domingo el Ministerio de Sanidad anunció el inicio del reparto de 640.000 tests de detección rápida y procedió a distribuir los primeros 8.000 en la Comunidad de Madrid; la cual, al advertir que no estaban validados, tuvo la prudencia de no distribuirlos masivamente. No es posible imaginar un ejemplo más claro de incompetencia y del fracaso de la centralización, que obliga a las autoridades autonómicas a salir al mercado por su cuenta para paliar la situación. Salvador Illa queda ahora en una posición extremadamente difícil de sostener.