«Subida SMI: Menos clase media y menos conciliación»

Vamos a ver si usted lo entiende: mi amiga, ingeniera superior, dice que tiene un sueldo mensual de 1.600 euros netos por 14 pagas, según convenio colectivo del sector, que suma un total anual de 22.400 euros netos. A esta cantidad y perteneciendo al régimen general de la Seguridad Social añade el pago de su parte de la Seguridad Social (la otra fracción, la mayor, la tributa la empresa), el de contingencias comunes, el pago del seguro de desempleo y formación profesional, y el Fogasa, que suponen un 6,35% más y que conforman el salario bruto. Esa diferencia entre el neto y el bruto es parte de su contribución al llamado estado de bienestar. También resta del neto el pago anual a Hacienda en su declaración por IRPF porque solo están exentos de este tributo lo salarios inferiores a 22.000 euros anuales.

A cambio de estas cifras tiene que trabajar 40 horas semanales, en jornada partida, hacer frente a sus gastos de alimentación, vivienda (incluida electricidad, calefacción y agua) y transporte al lugar de trabajo, además de los que se derivan de la vestimenta, ocio, etc.

Si contrata a una persona fija sin estudios superiores para que cuide de su hijo de lunes a viernes porque, con 35 años y como ha quedado dicho trabaja fuera de casa y tiene ese salario de 22.400 euros netos al año (y no digamos si es de 15.000 euros netos anuales, unos 18.500 euros brutos, que ha sido el salario más frecuente o modal en España en 2020), tiene que pagarle 950 euros mensuales por 14 pagas más la Seguridad Social (SS) correspondiente, que asciende a 255,63 euros mensuales por doce meses (tramo 8º de los 10 que tiene la SS para las empleadas del hogar, que supone un 29,80% del salario, que se divide a su vez en un 23,60% para el empleador, más el 1,5% para contingencias comunes y el 4,70% para el empleado). Un total anual, sumado todo, de 15.877,84 euros, descontados ya los 489,72 euros al año que suponen ese 4,70% de la parte de SS que paga la empleada. Todo lo que ella le paga a su empleada del hogar supone el 70,8% de su salario neto como ingeniera superior y con el 30% restante tienen que alimentarse ella y sus dos hijos, pagar la vivienda, la calefacción, el gas, el agua, la electricidad, la vestimenta y el transporte. Además y a diferencia del primer caso, la empleada del hogar no tiene gastos de transporte y la alimentación, el lecho y el techo -pongamos un total mensual de 200 euros, tirando por lo bajo – corren de su cuenta porque si se lo cobra al trabajador Hacienda lo considera pago en especie por el que también tiene que tributar ella y además cotiza más a la SS porque pasa del tramo 8 al 9. En pocas palabras, en el sueldo de mi amiga la alimentación, la vivienda –incluida calefacción, electricidad, gas y agua- y el transporte corren de su cuenta como empleada, mientras que en el segundo, el de su empleada, los dos primeros conceptos y sus derivados son también de su cuenta como contratante y no del contratado. Eso sí, como persona perteneciente al régimen general mi amiga tiene derecho a cobrar paro si se queda sin trabajo porque en sus ingresos brutos se ha descontado la tributación que hace para tener esa opción, mientras que la empleada del hogar, por el contrario, no tiene derecho a cobrar paro porque no cotiza para ello, pero sí tiene acceso a las pagas de subsidio. ¿Por qué las empleadas domésticas no cotizan al seguro de desempleo y formación profesional?

Como soy corto de entendederas deduzco que eso de la conciliación y de la justicia social es pura patraña, engañifa de políticos porque si no lo es, ¿cómo es posible que mi amiga tenga que pagarse todo y su empleada tenga gratis la alimentación, la cama y sus derivados? Que me lo expliquen. Y no hablo de que su niñera la pague el contribuyente y figure como alto cargo en el ministerio de Igualdad con un salario de 52 mil euros netos anuales, como han hecho el ex vicepresidente segundo, Pablo Iglesias Turrión, y su mujer y aún ministra de Igualdad, Irene Montero Gil, a quienes, al parecer, no les bastaba con ingresar conjuntamente 320.794 euros al año, sumados el sueldo de vicepresidente (92.841 euros), el de ministra (87.953 euros) y los de diputado/a (a razón de 70.000 euros al año si no están en ninguna comisión). No, no hablo del matrimonio Ceaucescu y su séquito, hablo de conciliación, equidad y sentido común.

Y como esta es la puñetera realidad, lo que de verdad está ocurriendo y favorece el actual Gobierno social comunista es que la mujer o pareja que necesita una empleada del hogar para cuidar a sus hijos mientras trabajan también fuera de casa para realizar su sueño profesional llegan a un acuerdo con la trabajadora, declaran de mutuo acuerdo que trabaja 20 horas semanales en lugar de 40, tributan a la SS por esas 20 horas y luego la pagan en negro el resto hasta los 13.300 euros anuales. Esto lo saben los comunistas de Iglesias, el Gobierno y la Seguridad Social. En una palabra, se fomenta el trabajo en negro, se defrauda a la Hacienda pública, se prostituye el sistema y se empobrece al país. Es lo que se está consiguiendo, mientras los sindicatos, la extrema izquierda y la ministra de trabajo sigan exigiendo y consiguiendo irresponsablemente que suba el SMI y como consecuencia directa reste empleos cada vez: 180 mil menos, según el informe oficial del Banco de España, tras la subida del 22,3% del SMI en 2019 (de 735,9 a 900 euros por 14 pagas, lo que hizo un total anual de 12.600 euros), principalmente entre empleadas del hogar, sector agrario y sector servicios. Con esa demagogia aumenta en España la pobreza y la economía sumergida, disminuye la clase media, crece el paro con el consiguiente aumento del gasto por subsidio, del que cada vez viven más inmigrantes legales (e ilegales, Aragón), obteniendo hasta 1.000 euros al mes en ayudas por hijo, vivienda y energía, y trabajando luego en negro él y ella. En muchas familias uno de los conyugues tiene que orillar su carrera profesional para cuidar a sus hijos, y en otras se renuncia a tener hijos, empeorando el índice de reposición de la población y contribuyendo al envejecimiento de la sociedad y a la desaparición de la clase media, base de toda nación desarrollada. Y los culpables de este desastre son los partidos políticos, sin distinción de signo, los sindicatos y los poderes Ejecutivo y Legislativo.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL

PD: Por lo general, la empleada del hogar en España suele ser una mujer iberoamericana, de entre 25 y 50 años, que ha dejado hijos en su país, vive con austeridad en España, manda todos los meses unos 500 euros a su familia (las llamadas remesas), que suponen entre el 150 y el 200% del salario medio de sus país, y que después de 10 o 15 años trabajando duramente en España regresa a su patria, se reúne con los suyos y construye su casa.