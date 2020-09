Gerardo Castillo Ceballos: «Cayetana; elogio del verso suelto»

Nadie entiende por qué Cayetana Álvarez de Toledo, brillante portavoz del Partido Popular en el Congreso, ha sido destituida. ¿Qui prodest? No beneficia al PP, ni al Congreso, ni a los muchos tele-espectadores que disfrutábamos con sus valientes y espectaculares intervenciones. Sí ha beneficiado al gobierno, que no ha ocultado su alegría y que hubiera pagado porque esto ocurriera.

Con su carisma, argumentos, garra, mirada gélida, fina ironía y voz susurrante “anestesiaba” a sus adversarios políticos.

Pablo Casado aduce que el despido se debe a que era un “verso suelto” dentro del partido, lo que iría contra la unidad del mismo. Cayetana lo niega y le recuerda que aceptó su nombramiento y los objetivos del PP, a condición de poder hablar libremente, sin limitarse a repetir las consignas dictadas por la dirección del partido en cada momento.

Pienso que ella evitaba los caminos trillados que no llevan a nada nuevo, compartiendo así la postura de Igor Stravinski: seguir un solo camino sería retroceder. El problema es que hoy no está bien visto primar la originalidad frente al pensamiento único. Ya se sabe: el que se mueve no sale en la foto.

Los versos pueden ser rimados y no rimados o sueltos. Los segundos suelen utilizarse como una metáfora para referirse a personas que actúan de forma solitaria, al margen de su grupo. Se suele omitir otro significado más positivo: “verso suelto” es quien emerge de la mediocridad imperante a base de esfuerzo, preparación, cultura y trabajo bien hecho, sin necesidad de recurrir a “padrinos”.

Este es el caso de Cayetana. No es solitaria, sino que la dejan sola al no poder seguirla en su trayectoria creativa; por ejemplo, en su idea de que el partido tenga protagonismo en el campo de la cultura, para no dejarla en manos de la ultraizquierda y de los separatistas. Frente a la pseudocultura del feminismo radical y de la ideología de género, actualmente no hay respuesta cultural por parte de los partidos de centro derecha. Les sugiero el reto de llenar ese vacío.

El problema es que no se logrará prescindiendo de intelectuales y políticos de la talla de Cayetana.

Gerardo Castillo Ceballos