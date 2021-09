“Los progres prefieren, literalmente, morirse de hambre a que gobierne la derecha”

Hubo un tiempo, que ya quedó muy atrás, que parecía que lo del Gobierno PSOE-PODEMOS-NACIONALISTAS-INDEPENDENTISTA-PROETARRAS iba a ser cuestión de padecerlo cuatro años, de aguantar sus inclemencias y soportar sus mentiras constantes día sí y día también.

Pero esa percepción tan optimista de la realidad, porque lo cierto es que están acabando con España, se esfumó tan rápido como Irene Montero suelta una tontería, como Pablo Iglesias cambia de marquesa de Galapagar o, si quieren otro símil, como un progre aplaudiendo lo que dicen sus líderes y luego también todo lo contrario con una diferencia de por medio de no más de un día.

La cuestión es aplaudir. No pensar. Aplaudir. Porque la progresía, ustedes lo saben, es un religión laica: lo que cuenta es la Fé y no los actos. Lo importante es ser un devoto progre y no un facha.

Y si para eso hay que desdecirse día sí y día también o estar en casa con una vela porque no puedes pagar la luz o porque no hay trabajo.

Se está. Muerto de hambre, sí. Pero facha, no. Eso nunca. Que no me entero yo. Que os quede claro.

Comenzábamos la semana con el inicio del curso judicial por parte de Carlos Lesmes, Presidente del Tribunal Supremo de España y del Consejo General del Poder Judicial, rogando que se dejase ya de politizar el Poder Judicial y que el Gobierno se pusiera a trabajar en una solución al bloqueo. Pobre iluso Carlos. Mira que pedir que el Gobierno trabaje.

Quienes sí que han trabajado, y muy bien, empero, son los mariachis-tertulianos del Gobierno en los platós de TV y radio para desinformar y desviar la responsabilidad del Gobierno en el fortalecimiento de la separación de poderes. Que es inconstitucional nos decía Ignacio Escolar sobre la propuesta del PP, que tras haberse cansado de repartirse los “jueces que gobiernan a los jueces” junto al PSOE durante toda la vida democrática, ahora exige cambiar y que sean los jueces quienes elijan a los jueces del CGPJ.

Y yo que toda la vida, Nacho Escolar, pensé que fue el PSOE en el año 1985 quien modificó la Ley yendo en contra, precisamente, del espíritu constitucional del 78, para politizar la justicia y que le fuera favorable ante el corte conservador que tenía. ¿Qué me dices a esto Nacho? Facha que eres facha. Vale, vale. Pues nada.

Y hablando de magistrados, la semana continuaba con Marlaska, Irene Montero, Ione Belarra y el propio Pedro Sánchez y, por supuesto, los palmeros políticos y mediáticos del Gobierno sentenciando que en Malasaña hubo una brutal agresión homófoba. La investigación aún no había comenzado y, tras comenzar, los indicios -y hasta lo sabíamos los periodistas, mucho más Marlaska-, apuntaban a que todo era una patraña: no había ninguna grabación y lo que decía la supuesta víctima no cuadraba. Pero el relato ya estaba conformado: VOX, con la aquiescencia del PP, había incitado la agresión homófoba y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía, sino que la culpa era de lo fachas.

Una vez ya criminalizado a VOX, convocado de urgencia la ‘Comisión contra los delitos de odio’, una gran manifestación e inventado noticias y relatos en la práctica totalidad de los medios de comunicación pues, conseguido el objetivo de arañar votos, ya se podía decir la verdad: que todo era el ‘Bulo del Culo’. Eso sí, lejos de desconvocar la manifestación o la Comisión, se mantuvo y se potenció.

Que hay que salir a la calle para condenar algo que nunca ocurrió. Se sale. Vale, muy bien. ¿Pero y cuándo salimos a la calle para condenar el asesinato de Yaiza a manos de su madre o las múltiples violaciones y agresiones de los ilegales, la violencia ocurrida en Vallecas contra VOX en la que participaron los escoltas de Podemos o la reciente, esa sí real, agresión a un gay de VOX? Cállate facha.

Es que los delitos de odio se han acrecentado este año, nos dicen ahora. Os lo traduzco: los propios datos del Ministerio del Interior apuntan a que es la Cataluña de los socios de Sánchez y, sobre todo, la Barcelona de Ada Colau donde se han producido en el último año un mayor número de delitos de odio por cuestiones de orientación sexual. Y ya se pueden ustedes imaginar por qué.

Y mientras tanto la factura de la luz por el espacio exterior. Ha superado ya los 150€ el MWh y al compás de este dato histórico también está la recaudación histórica del Gobierno por los impuestos y costes regulados de la factura de la Luz (que representa casi el 70% de lo que pagamos) y por los derechos de emisión de CO2 que han aumentado un 70%.

O dicho en otras palabras, cuanto más dinero salga de sus bolsillos para pagar la luz, más ingresa el Gobierno. ¿Y ustedes le piden que el Gobierno haga algo? Si esto es un ‘chollazo’ para ellos. Bueno sí, miento, ya han hecho algo. Salía Pedro Sánchez anunciando, por tierra, mar y aire, una rebaja de los impuestos, por la vía de la supresión de las primas renovables.

Y simultáneamente nos deleitaba con esa sonrisa cínica que caracteriza al personaje y se jacta públicamente de haber cumplido su compromiso de bajarnos el recibo de la luz.

Pero ahora veamos la letra pequeña: traslada los costes de las renovables -esos que nos ha quitado del recibo- a un fondo de sostenibilidad energética que deberán abonar, entre otros, las compañías de hidrocarburos (como el gasóleo y las gasolinas) y los propios consumidores de gas natural.

Conclusión: lo que nos ahorramos en la factura de la luz nos lo cobra en la tarifa de gas natural o en cada litro de combustible. Resultado: pagamos más.

Es la clásica estrategia del trilero. Pero como os decía, mejor morir de hambre gracias al socialcomunismo que ser facha.

Pero no os preocupéis que en las tertulias ya no se habla ni de Marlaska, ni de la Luz ni de nada.

Ya tenemos otro tema para desviar la atención: la detención de EL Pollo Carvajal. La Policía sabía donde se encontraba el prófugo de la justicia de EEUU, al menos, desde junio, tras haber sido avisada por la DEA.

Pero fue, casualmente, esta semana, tres meses después, cuando se detuvo.