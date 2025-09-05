Quijotismo

Si te dicen que caí

El camino sin retorno al país de Nunca Jamás

La lucha
La lucha. PD
Archivado en: Columnistas

Más información

Laura García, Iñaki López y Cristina Pardo.

Una policía nacional destroza el gran bulo de Marlaska sobre la delincuencia y deja mudos a Iñaki López y Cristina Pardo

Ir contracorriente es algo propio del idealismo inconformista que conlleva la adolescencia.

Ese quijotismo, valor identificativo de una de las épocas más apasionantes de la vida que, en la mayoría de casos, se irá desinflando con el correr de los años, terminando adocenado, sesteando el sueño de los corderos, en la cuna de lo políticamente correcto.

Aunque justo es reconocer que algunos ´raros´, como un servidor, arrastrarán ese idealismo soñador durante todos los días de su vida y más allá, como un estigma de ´ingenua rebeldía´ sobre sus frentes, que les honrará y maldecirá al mismo tiempo, al condenarles a recorrer en solitario, el camino sin retorno al país de Nunca Jamás.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

AURICULARES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]